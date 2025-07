Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

LABORATORI DE LES ARTS

Activitats formatives d’arts plàstiques, música, dansa i teatre. Hora: de 9.30 a 17.30 h. Instal·lacions La Trapa. Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.

ACTIVITATS

LA VIDA D’UNA ESTRELLA. OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA

Comença la teva aventura amb la xerrada audiovisual La vida d’una estrella i descobriràs els secrets del naixement, evolució i mort d’aquests gegants còsmics. Hora: 22 h. Camí hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.

CONFERÈNCIES

XERRADA-COLOQUI. ‘LES SUFRAGISTES ANDORRANES’

Sis de les artistes del projecte artístic explicaran d’on va sorgir i el perquè i del procés creatiu que cadascuna ha seguit per treballar sobre el tema, volent generar diàleg amb els assistents. Hora; 20 h. Era del Raser. Ordino.

EXPOSICIONS

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra, on podrem veure acudits reflectint tota mena de situacions sociopolítiques. Museu del Còmic. La Massana.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre, que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal.

MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà.

Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí de l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.