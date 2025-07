Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Tot i que la teva concentració es basa en tasques intel·lectuals, sovint també t'agrada mantenir el teu cos actiu. Una bona activitat física pot ser anar al gimnàs i entrenar-te, o sortir a córrer; però també significa assolir productivitat amb tots aquests treballs pesants que has estat acumulant. És probable que, sota la influència astral del dia, facis les coses amb més rapidesa i sentis més satisfacció amb el que hagis aconseguit en acabar el dia.

Taure

Sota la influència de la configuració astral d'avui, hi ha bones possibilitats que rebis una mà servicial o algun consol de la teva mare, o algú que és com una mare per a tu. No dubtis a preguntar-li pels seus pensaments, idees i ajuda. Ella segurament se sentirà bé de poder fer això per tu, i es posarà contenta que els ho hagis demanat. Permet-te obrir-te veritablement avui, i accepta l'amor i el suport que t'ofereix.

Bessons

Avui concentrar-te en tu i pren nota sobre l'estat de la teva salut. En realitat, latenció al teu benestar físic i emocional és veritablement important tot el temps - no només avui. Les rutines diàries són essencials, i complir-les al peu de la lletra depèn de tu. Petites coses com ara exercicis regulars, una dieta equilibrada i descans suficient són totes coses necessàries per mantenir un cos i ment saludables. Realitza canvis si cal.

Cranc

Avui l'alineació astral indica que la influència de la teva mare estarà a la teva ment. La teva mare tindrà un efecte terrible en com pensis, actuïs i sentis. Per cada signe, hi ha un signe oposat. Si la teva mare és el teu signe oposat, passaran més conflictes i malentesos. Avui, pren-te el temps per aprendre sobre el seu signe per ajudar en la relació entre totes dues.

Lleó

Et trobaràs pensant en la carrera i noves metes per al futur. L'alineament planetari d'avui us donarà força i claredat als vostres somnis. Això juntament amb la imaginació et vindrà molt bé. Els que estimen l'esport poden passar el temps somiant amb els jocs Olímpics. Els qui estan involucrats en el poder polític es poden trobar desitjant ser un President o Primer ministre avui. Connecta't amb els més grans desitjos del teu ésser interior.

Verge

Sota la malenconia energia d'avui sentiràs nostàlgia pel que fa als teus somnis i metes d'infància. Pregunta't què tan a prop ets de la vida que havies imaginat. Si ets a milles de distància, aquest és un gran moment per establir noves metes i tractar de recapturar el que mai volies tant. És clar que podries descobrir que la vida que tens ara és molt millor de la que havies imaginat. El fet d'adonar-te'n podria produir-te moltíssima satisfacció.

Balança

La influència de l'alineament astral d'avui vol dir que pots estar pensant en diners més que no pas de costum. Si les teves finances no es troben on volguessis que estiguin, considera revisar el teu pressupost, despeses, ingrés i altres factors que hi puguin contribuir. Parlar amb un consultor financer et pot donar una nova percepció i millor adreçament per assolir els teus objectius. Investiga quines opcions tens disponibles a explorar.

Escorpí

Moltes persones nascudes sota el teu Signe Solar prefereixen les activitats més tranquil·les. Quan els teus amics estan ballant, segurament estàs mirant i no participant. Tot i que sovint prefereixes pensar que fer, la influència de la col·locació celestial d'avui és d'activitat física. Si no fas alguna cosa activa, probablement ho ressentirà la teva salut. Si avui sents el desig de sortir a fer alguna cosa, no ho resisteixis. Segurament et divertiràs!

Sagitari

De vegades pots sentir que la gent passa per sobre. Això no vol dir que siguis una persona ximple, significa que tens consideració. Només que de vegades la gent se n'aprofita. Però hi ha dies com ara! Amb l'energia en joc d'avui, la vostra habilitat d'enganxar-vos a les vostres decisions i no permetre que us facin canviar d'opinió estarà ressaltada. Les coses estan a favor teu i sentiràs fluir una nova energia.

Capricornio

Avui sentiràs sentiments forts. Això no és res de nou per a tu, ja que tens tendència a sentir les coses en profunditat. El que et pot resultar difícil de vegades és trobar maneres d'expressar-te. Tot i que ets una persona creativa, no et resulta fàcil trobar l'activitat correcta que funcioni per a tu. Estàs a la xarxa creativa de totes maneres, així que ja que ets aquí, per què no busques alguna cosa nova a fer?

Aquari

Els nascuts sota el teu Signe Solar generalment tenen un fort desig de ser servicials amb els altres. Tu ets així sens dubte. Amb la combinació de les influències planetàries d'avui, trobaràs alguna feina per fer que beneficiï els altres, com un cor, donar el teu temps voluntàriament, o ajudar algú amb un projecte. La teva recompensa per això serà un sentiment intern gratificant.

Peixos

Quizás te sientas de mal humor. Pero el día está lleno de energía, te encontrarás con más concentración en actividades físicas que en temas emocionales. Esto puede ser algo bueno. A menudo un buen entrenamiento físico le da a tu subconsciente la oportunidad de resolver cualquier tipo de problema que haya tenido últimamente. Por su puesto que sacar tu estrés de manera física puede resultar muy beneficioso para tu salud.