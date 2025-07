Massa subscripcions?

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El 42% dels subscriptors de les plataformes audiovisuals consideren que gasten massa en serveis d’estríming, segons el Global Streaming Study 2025, elaborat per la consultora Simon-Kucher. L’informe, basat en una enquesta a més de 12.000 usuaris d’onze països, constata que un 88% dels participants consumeixen la mateixa quantitat o més contingut en línia que l’any anterior, una dada pràcticament idèntica a la de l’edició del 2024.

Tot i l’increment en el consum, un 35% dels usuaris a escala global preveuen cancel·lar alguna subscripció en els pròxims dotze mesos, fet que representa una caiguda de dos punts percentuals respecte a l’any passat. Entre aquells que s’estan plantejant aquesta opció, gairebé la meitat (48%) assegura que es mantindria a la plataforma si existís una alternativa més econòmica amb publicitat.

L'opció d’abonament econòmic amb pauses publicitàries guanya acceptació

D’altra banda, el 30% dels usuaris, especialment els més joves, consideren “molt interessant” accedir a continguts en directe, que inclouen des de competicions esportives i concerts fins a notícies d’última hora i esdeveniments culturals. Així mateix, més de la meitat dels subscriptors globals (51%) ja aposten per paquets de serveis d’estríming agrupats, sovint oferts a través d’operadors de telecomunicacions.

Les xarxes socials substitueixen de mica en mica el consum televisiu

A més, el 37% dels enquestats consideren que les xarxes socials estan substituint part del temps que abans dedicaven al consum telvisiu, una tendència especialment visible a països com Espanya i Suècia, on aquest comportament ha passat del 29% l’any passat al 36% enguany.

Aquest canvi és encara més pronunciat entre els menors de 40 anys: un 49% veu habitualment plataformes com TikTok, Instagram o YouTube com a alternatives a l’estríming tradicional. En mercats amb alta penetració digital, com Índia i Singapur, el percentatge s’enfila fins al 72% i el 56%, respectivament.