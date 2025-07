Els ‘caçagringos’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Enmig de les tensions frontereres entre Mèxic i els Estats Units amb la deportació de milers de persones des de l’ascens de Donald Trump, Netflix estrena avui Los gringo hunters una sèrie que mostra policies mexicans d’elit de la frontera de Tijuana amb una missió: atrapar i deportar fugitius del país veí. La història s’inspira en la unitat d’enllaç internacional, que va néixer el 2002 al nord de Mèxic i que ha capturat més de 1.000 persones.

Amb la intenció d’allunyar-se de qualsevol narrativa “xenòfoba”, la producció vol parlar de “la capacitat que tenim de col·laborar entre països” per tal que s’aconsegueixin “grans coses” i “es compleixi la llei”, explica a l’agència EFE l’actor mexicà Hector Kotsifakis, que fa de Crisanto, un policia de l’antiga escola.

Aquesta “col·laboració” s’emmarca en un context on Mèxic ha rebut més de 13.000 persones deportades des que Trump va ser nomenat president el 20 de gener, i en què s’han aprovat mesures com ara el pla fiscal, amb el qual s’augmenten els fons per a defensa i control migratori.

En 12 episodis, aquest drama procedimental s’adhereix a la realitat fronterera fent servir com a font d’inspiració un reportatge periodístic publicat per The Washington Post i signat per Kevin Sieff, que narra els casos treballats pels veritables gringo hunters. Cada capítol segueix la seqüència clàssica d’investigació i resolució d’un cas de les sèries policíaques dels EUA.

La diferència és que aquí els agents són mexicans. Uns policies que “es veuen confrontats a decidir si fer les coses dins els marges de la llei o no”, sosté Harold Torres (Nico). L’actor destaca que el grup opera en el que a la sèrie es coneix com a “Nou Tijuana”, un projecte fictici on hi ha “ajuda real entre països, sense conflictes migratoris”.