‘The Boys’: recta final

L’aclamada sèrie The Boys ha finalitzat el rodatge de la cinquena i última temporada. La notícia ha estat confirmada pel mateix creador, Eric Kripke, a les xarxes socials. Amb les càmeres apagades i la producció tancada, ara la gran pregunta és quan arribaran els episodis finals a Prime Video.

“És l’última vegada que estic en aquest plató. Aviat serà desmuntat. És agredolç, però el que sento principalment és gratitud. Tenim el millor repartiment, el millor equip, la història més divertida i una cosa que és impossible de predir: el moment adequat”, ha escrit Kripke a Instagram al costat d’una fotografia del set de rodatge.

“Esperes tota la teva carrera per tenir dues d’aquestes coses, si tens sort. Nosaltres les tenim totes. A la família de #TheBoys: gràcies, us estimo a tots. Als fans: gràcies per veure’ns, tinc moltes ganes que veieu el gran final. Això és tot”, conclou el creador, però sense revelar la data en què arribaran els episodis.

Tot i que encara no hi ha una data oficial de llançament, tot apunta que la cinquena i última entrega arribarà a Prime en algun moment del 2026. El rodatge va començar a final de novembre de l’any passat i, segons va avançar el mateix Kripke, els capítols finals estaran marcats per una allau de morts.

El desenllaç promet ser brutal i sense concessions: ningú no té assegurada la supervivència. “És probable que hi hagi força morts en els pròxims episodis i no hi ha cap garantia de qui aconseguirà sobreviure”, va avançar a Deadline recentment.

L’advertència del creador sobre l’alt nombre de morts en l’última temporada no va sorprendre. La sèrie, des dels inicis, s’ha caracteritzat per la brutalitat i per no atorgar immunitat ni tan sols als personatges més populars. Els episodis finals marcaran el clímax de l’enfrontament sanguinari entre Homelander (Antony Starr) i Billy Butcher, a qui dona vida Karl Urban.