Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Avui hi haurà un canvi significatiu en el teu estat de salut o d'algú proper a tu, o potser prendràs una decisió important relacionada amb el teu benestar. L'aspecte en joc està acompanyat avui per assumptes de salut. Si teniu preocupació, avui és un bon dia per planificar una dieta o un règim d'exercicis. Treure-li la pols a aquests aparells i peses i torna a fer-los servir; podria ser una bona manera de tornar a estar en forma.

Taure

Avui és possible que sorgeixin missatges inesperats des del teu interior. Pot ser que hi hagi una gran quantitat denergia creativa que estigui esperant una oportunitat per sortir. Pensa en com pots utilitzar aquest esperit creatiu a la teva feina diària. Hi ha una influència planetària causant una mica de tensió entre el que sents al teu interior contra el que projectes cap als altres. Intenta corregir aquest desequilibri.

Bessons

Pensa en una escala més gran que normalment ho fas. Pensa que ets un gran benefactor. Què has fet pel bé del planeta darrerament? Què has fet per tornar a la comunitat allò que t'ha donat? L'alineació planetària d'avui us demana que miris la tensió que és causada quan el nostre comportament es torna més egoista que agraït. Pensa què hi pots fer per revertir aquesta tendència.

Cranc

Avui presta atenció als teus missatges telefònics. Ocupa't del correu electrònic que no has contestat i paga les teves factures. Com que la comunicació es torna més i més electrònica, se'ns demana accelerar el ritme dels nostres propis cervells. Avui és un d'aquells dies en què potser dius ja n'hi ha prou! No et rendeixis, hi ha una gran quantitat d'informació que intenta fer-se comprendre i això només és part del procés.

Lleó

Avui potser succeeixen coses estranyes al terreny de l'amor i el romanç. És possible que succeeixin esdeveniments inesperats que són capaços de causar un trastorn en el delicat equilibri que hi ha a l'amor i l'amistat. Les relacions que no es construeixen sobre una base sòlida tendeixen a ser afectades pel domini d'energies còsmiques negatives. Les responsabilitats individuals contra les grupals poden causar trastorns.

Verge

Avui és possible que esclati una guerra basada en la clàssica lluita de saber qui té més joguines. No t'obsessions i desenvolupis gelosia pels objectes materials. El teu sentit de ser hauria de basar-se en un compàs intern, no pas extern. És possible que hi hagi una mica de tensió entre tu i un company, potser sorgeix sobtadament quan menys s'ho esperin. Aspectes extravagants del seu comportament de cop i volta comencen a molestar-te més que abans.

Balança

En un dia com avui, seria molt gratificant per a tu afegir un toc de creativitat a casa teva. Pots considerar edificar una àrea sagrada on puguis escoltar música o cantar. Construeix un santuari per honrar les coses i la gent que estimes. Respecteu els savis mestres que us han ensenyat lliçons valuoses en el camí de la vostra vida. La configuració celestial et demana que incorporis més espiritualitat dins de casa teva.

Escorpí

Avui el teu sentit de convencionalisme serà molt fort. L'energia del teu signe realçarà la teva tendència a enganxar-te a la tradició. Pots sentir que et desafien, però no has de sentir necessitat de defensar-te o defensar la teva manera de pensar. Ser conservador no significa que has de ser cegament lleial a les tradicions, significa que tens un saludable respecte per elles, i pensa bé abans de fer canvis a un sistema que funciona bé per a tu.

Sagitari

Avui potser et sorprenguis per alguns canvis que estan succeint a la teva feina. La combinació d'influències planetàries indica que potser el grup de persones a la teva vida estigui canviant. Potser tens un nou cap o supervisor. O potser alguns membres del personal seran reassignats a diferents equips. Aquests canvis poden ser positius, així que no t'hi preocupis. Avui intenta adaptar-te i deixar-te endur pel corrent.

Capricornio

Amb l'alineament còsmic d'avui, us trobareu concentrant-vos en somnis del futur. Probablement tens molta imaginació, així que pot ser que descobreixis maneres inusuals daconseguir les teves metes. Siguin quines siguin les teves aspiracions, les pots fer realitat. El primer i més important pas és creure en tu. No escolteu el negativisme d'alguns. Si decideixes que pots fer alguna cosa, aleshores tens un tràngol molt més gran que els que pensen que no ho poden fer.

Aquari

Precaució és la paraula clau avui per a tu. La influència de l'alineament planetari us ajudarà a comportar-vos una mica més acuradament que de costum. Ets una persona molt molt fiable, però de vegades passa que la gent n'abusa. Estar alerta i utilitzar el sentit comú serà suficient per assegurar-te que això no et passi a tu.

Peixos

Les teves habilitats organitzatives estaran accentuades avui com a resultat de l'alineament dels planetes clau. Sentint una renovació de les teves habilitats gerencials, podràs suportar millor les pressions de la feina i la llar. Prendre't una hora per seure i considerar la direcció on la teva vida està anant, serà temps ben gastat. Fes servir aquest dia per reorganitzar la teva vida.