Retorn de sorpresa

La sèrie Obi-Wan Kenobi podria sumar una nova temporada després de mesos de rumors i especulacions. Segons informa el conegut insider DanielRPK, especialitzat en filtracions de projectes audiovisuals, Disney i Lucasfilm ja haurien donat llum verda a una segona temporada que tornaria a situar Ewan McGregor a la pell del mestre Jedi. Tot i això, la companyia no ho ha confirmat oficialment i, de moment, cap portaveu ha volgut pronunciar-se sobre l’estat real de la producció.

L’actor escocès havia expressat en diverses ocasions la voluntat de continuar explorant aquesta etapa de la vida d’Obi-Wan, situada entre els episodis III i IV de la saga creada per George Lucas. La primera temporada, estrenada el 2022, va mostrar un Kenobi més vulnerable i perseguit pels fantasmes del passat, amb moments que van connectar directament amb els personatges més icònics de l’univers Star Wars. Tot i l’expectació, la recepció va ser desigual i una part dels fans va considerar que la sèrie no estava a l’altura del mite, fet que va sembrar dubtes sobre el seu futur.

Ewan McGregor ja havia insistit que tenia ganes de reprendre el paper

Ara, però, el context intern a Lucasfilm ha canviat. La sortida de Kathleen Kennedy de la direcció creativa hauria facilitat desbloquejar projectes que fins ara estaven aturats. Tot i l’absència de confirmació, la notícia ha encès de nou l’interès dels seguidors, que ja especulen amb la direcció que podria prendre ara la trama.

La sortida de Kathleen Kennedy de lucasfilm hauria aplanat el camí

En paral·lel, Disney continua buscant fórmules per revitalitzar la franquícia després de l’acollida dividida que va tenir l’Episodi IX. La companyia treballa en nous films i spin-offs per mantenir viva la galàxia creada per George Lucas. L’objectiu és tornar a captar l’atenció del públic i expandir encara més l’imaginari galàctic.