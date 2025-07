Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

La comunicació suau i sensible és exactament el que es necessita avui per poder connectar-se amb els altres. És possible que descobreixis problemes esporàdics que tendeixen a sorgir i on no veus cap solució. Més que segur, si mantens la calma i la confiança, seràs capaç d'enfrontar els problemes molt millor. Mantenir una actitud positiva tindrà un efecte guaridor espectacular en la situació, sigui quina sigui.

Taure

En aquest moment potser et trobes d'humor per divertir-te i expressar el teu costat infantil. Potser decideixis jugar algunes bromes als teus amics o als teus col·legues de treball. No vagis gaire lluny i facis que algú s'enutxi, o potser facis algun comentari enginyós que faci riure inevitablement altres persones. És un bon dia per demostrar el teu costat original i divertit.

Bessons

Si és que tens parella, serà que la teva relació va malament? En aquest moment és possible que intentis millorar una relació amorosa. Comenta-li les teves preocupacions a la teva parella. Parla sobre coses que volguessis canviar. Busqueu junts una solució i sigueu creatius a l'hora de generar més diversió en la vostra relació. Amb una mica més d'amor i comprensió, les coses aviat podran millorar entre vosaltres.

Cranc

És possible que avui passis temps amb algú que no coneixes. L'alineació dels planetes crea alguns canvis en el teu àmbit social immediat. Potser treballeu en un projecte amb algú de la feina. Potser no coneixes bé aquesta persona, però aviat es poden fer amics. O és possible que avui et trobis treballant amb un client. Potser aquesta persona comparteix la teva mateixa manera de pensar i és possible que sigui agradable parlar-hi.

Lleó

Avui és un bon dia per fer ús de la teva creativitat. L'ordenació astral actual et pot ajudar a omplir la teva ment amb solucions inusuals. Avui potser inventeu una nova tècnica o una estratègia de màrqueting. O potser descobreixis una nova manera de manejar algú de qui t'has d'encarregar a la feina. Avui mantingues obertura a qualsevol idea progressiva i atrevida que aparegui en el teu camí. Poden ser missatges que provenen d'una font inspiradora.

Verge

Avui potser sentis ganes d'experimentar a la teva vida personal. L'energia a l'aire busca alguna cosa diferent i et posa d'humor per a alguna cosa nova. Si has estat sense parella durant un temps, ara potser és el moment perfecte perquè busquis algú amb qui compartir el teu temps lliure. Compra-li flors o tingues un detall valent amb qui sigui que t'atregui. Fes-li saber del teu interès. Si ja et trobes dins una relació, organitza una nit especial amb la teva parella i facin alguna cosa fora del comú.

Balança

Avui potser us sentiu amb ganes d'expandir el vostre cercle social. L'energia astral del dia t'anima que intentis alguna cosa nova. Si sempre surts a dinar amb les mateixes persones, avui canvia la teva rutina. Demana-li a un desconegut que t'acompanyi i presenta't davant seu. Potser gaudiu de la connexió i l'intercanvi d'idees amb algú que no forma part del grup a qui freqüentes. Mostra obertura a les coses que aquesta persona vulgui compartir amb tu.

Escorpí

Avui els problemes que hi hagi a casa teva poden causar dificultats al teu terreny laboral. Segurament és temps de fer algunes reestructuracions en aquests departaments. No tingueu por d'abordar la situació d'una manera completament nova i diferent. Hi ha una sensació elèctrica a l'aire que mou les coses una mica ràpid. Gran part d'això és degut a l'extrema tensió que hi ha a l'aire causada pels planetes i per la seva poderosa influència.

Sagitari

otser descobreixis que sents una atracció més forta cap als teus amics com mai abans. Els esdeveniments potser sorgeixen de tal manera que provin la teva devoció i et demanin que hi intervinguis. Què tan lluny pots anar per una altra persona? Recorda que tot i que les possessions materials poden anar i venir, les persones estan a la teva vida per més temps. Tracta els altres amb infinita dignitat i respecte, sense importar quant t'hagin ferit en el passat.

Capricornio

El teu comportament erràtic i espontani atrau la mateixa mena d'energia. Avui potser sentiu curiositat i ganes d'experimentar. Endavant! No obstant, assegura't de no oblidar-te del que ja tens i de les persones que t'importen. Emprendre coses noves és molt bo, però només si encara ets capaç de mantenir la qualitat de les coses i de les relacions que ja tens. Examina més de prop aquest tema.

Aquari

Avui tens propensió a rebre un cop de genialitat. Potser la inspiració t'arribarà com un llamp i has de sentir-te lliure per aprofitar aquesta oportunitat al màxim. Aferra't a les oportunitats amb les dues mans. Els planetes i la seva influència estan creant una etapa dramàtica denergia per a tu. Les coses vindran cap a tu en forma d'explosions erràtiques i poderoses. No t'intimides davant el desconegut.

Peixos

Hoy tienes propensión a salir y gastar mucho dinero en artículos hermosos y costosos. Asegúrate de evaluar tus recursos y de establecer límites antes de salir de tu casa. Si no tienes cuidado, puede llegar a surgir un conflicto referido a los gastos compartidos. Es posible que la influencia astral de hoy fastidie todo si es que no te has preparado adecuadamente.