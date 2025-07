Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

EL BURRO DELS JOCS AMB JOCS DEL MÓN

Recull de jocs d’arreu del món presentats en un espai de fusta molt confortable. Presentem una col·lecció de 30 jocs en bobines de fusta i ambientat amb les banderes del món. Hora: 11 h. Plaça de l’Església. Encamp.

41è FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

SANT ANDREU JAZZ BAND & ÈLIA BASTIDA & EDY FERRER

Fly Me to the Moon (homenatge a Frank Sinatra).

Hora: 19 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

‘QUERIDO PABLO, CANCIONES DE PABLO MILANÉS’

Marbis Espinosa i Madelín Manzanet, ambdós naturals de l’Havana, aporten els seus coneixements sobre la música popular cubana per anar un pas més enllà amb les cançons de Pablo Milanés. Hora: 20.30 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘LES SUFRAGISTES ANDORRANES’

Recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 9 de juliol.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí de l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.