Recuperant un clàssic

El llegendari i veterà cineasta Mel Brooks tornarà a revisitar un dels seus clàssics més celebrats amb una sèrie basada en El jove Frankenstein, la paròdia gòtica amb què va revolucionar la comèdia als anys setanta. Amb el títol provisional de Very Young Frankenstein, el projecte està impulsat per la cadena FX, que forma part de l’univers Disney, i ha provocat una notable expectació entre els fans del director novaiorquès, que als seus gairebé 100 anys està vinculat a la sèrie com a productor executiu.

La producció, encara en fase molt inicial, compta amb un equip creatiu que convida a l’optimisme: Stefani Robinson, guionista de What We Do in the Shadows (Lo que hamos en las sombras), serà l’encarregada de donar forma a la història. La direcció del primer episodi estarà en mans de Taika Waititi, cineasta i actor conegut pel seu humor irreverent i per haver revitalitzat franquícies com Thor amb el seu segell personal. Al projecte també s’afegeixen Garrett Basch i Michael Gruskoff, productor de la pel·lícula original, així com Kevin Salter, un col·laborador habitual de Brooks.

Tot i que els detalls de la trama es mantenen sota secret, el nom provisional fa pensar en una preqüela centrada en la joventut del doctor Frederick Frankenstein o potser d’algun avantpassat encara més boig i extravagant. Amb l’equip que signa What We Do in the Shadows al darrere, s’espera un to de caire similar, entre la comèdia negra i l’humor absurd, fidel a l’esperit original de l’obra però amb un pols modern capaç de connectar amb noves generacions.

Encara no s’ha anunciat el repartiment ni la data d’estrena, però la producció estarà a càrrec de 20th Television, integrada ara a The Walt Disney Company. Això obre la porta a una futura distribució a la plataforma Disney+. La sèrie, si finalment tira endavant, podria arribar a les pantalles durant l’any vinent.