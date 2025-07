Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Tens tendència a tenir agressivitat quan es tracta de finances, per tant avui has d'anar amb compte. Un viatge al supermercat per comprar només un article pot resultar en una compra de deu bosses plenes. Assegureu-vos de pensar abans de portar la mercaderia a la registradora. Realment necessites totes aquestes coses? Avui has de tenir en compte que has de recordar prendre decisions conscients pel que fa a com manejar els teus recursos i gastar els teus diners.

Taure

Avui et caldrà concentrar-te a deixar anar el passat. De vegades tendeixes a obsessionar-te sobre vells menyspreus rebuts. Si alguna vegada algú et va ferir, recordes els detalls fins al final dels teus dies! Tracta de perdonar i oblidar ara mateix. L'aspecte que cal tenir en compte és rebre un impuls d'energia que us ajudi a avançar. Tingues en compte que ningú no és perfecte. Encara que alguna vegada algú t'hagi ferit, també tu has ferit altres!

Bessons

Una teoria del passat us serà útil el dia d'avui. Potser hi ha un llibre o article que alguna vegada vas llegir. Tens el tipus de ment que reté els fets molt després d'haver-los llegits. Avui recordaràs alguna cosa útil que alguna vegada vas llegir, i podràs aplicar-ho a una situació actual. La solució apareixerà de sobte al cap.

Cranc

Avui sentiràs la crida del passat. L'aspecte que cal tenir en compte és remoure els records dels vells dies. Potser tens una visió sobtada mentre escoltes una cançó a la ràdio. Potser recordeu el que estaves fent quan per primera vegada vas sentir aquesta cançó fa anys. Reflexionaràs sobre algunes velles amistats. O pensaràs sobre els temps en què eres estudiant.

Lleó

Avui compartiràs temps amb alguns amics vells. L'energia astral en joc us incentivarà a connectar-vos amb persones del vostre passat. Et sentiràs bé si passes la nit compartint les idees de cadascú. Reuneix-te amb amics de l'escola, o truca a alguns companys de feina de la teva última feina i sopen junts. Gaudiràs compartint amb persones que et recordin els vells dies!

Verge

Avui trobaràs algú del teu passat. L'energia astral crearà algunes reunions interessants. Potser et trobes algun soci de negocis o un col·lega. Seria útil compartir novetats i recursos amb aquesta persona. O potser et topes amb algun ex. Serà intens per a tu recordar els sentiments que alguna vegada vas sentir per ell o ella.

Balança

Avui faràs noves amistats. L'energia astral posarà persones interessants al teu camí. Para atenció a coneguts que puguin estar al teu entorn immediat. Hi pot haver un company de feina que comparteixi alguna cosa en comú amb tu. Gaudiràs compartint idees amb un glop o un sopar. Obre't al que aquesta persona pugui aportar a la teva vida. De vegades necessites aquest estímul i absorbir nous punts de vista.

Escorpí

Avui expandeix activament la teva ment cap a noves adreces. Recordeu que sou responsables d'ampliar els vostres propis horitzons. Pensa bé! Des d'una cadira a la sala només pots veure uns metres endavant, però des d'un penya-segat al costat de l'oceà, pots veure quilòmetres. Surt a veure el món i pensa en la llunyania que desitges arribar a la teva vida. L'energia astral d'aquest dia us ajudarà a concentrar-vos en aquests fets.

Sagitari

Avui les teves metes laborals seran més efectives si escoltes i raones amb atenció. Per exemple, abans de saltar a surfejar a la taula, asseu-te a la riba i observa les onades. Fixa't on trenquen. Tingues en compte les marees, l'onatge, i la direcció del vent. El noranta per cent de la teva feina estarà feta abans de saltar a l'aigua. L'aspecte a tenir en compte aquest dia és recordar pensar abans d'actuar.

Capricornio

Avui entra a la pista de tennis. Participa activament en un esport que no sols requereixi força física, però mental també. Rejoveneix-te elevant els teus batecs cardíacs. No us oblideu d'incloure el vostre cervell en un exercici diari. Si utilitzes tots els músculs, tant físics com mentals, els mantindràs en forma. Para especial atenció al teu cos i al que aquest necessita per mantenir-se actiu i saludable.

Aquari

Ajunta't amb les persones que comparteixin pensaments similars als teus i que persegueixin el mateix que tu. Descobriràs que es crea molta màgia quan s'ajunten persones amb mentalitats semblants. Utilitza aquest preat temps per discutir la teva percepció del món d'avui i on creus que seràs al món del demà. Obre't a noves possibilitats i somnis. L'energia celestial demana al teu cervell ordenar els seus pensaments cap a la meta.

Peixos

Avui et comunicaràs com un intel·lectual dinàmic, per tant serà el tipus d'energia que atrauràs. No dubtaràs quan et preguntin què penses i ho compartiràs amablement. Pensa en la teva aparença i quin tipus de senyals els transmets als altres. És la manera de vestir-te i d'actuar actual com vols que els altres et vegin? El dia d'avui et farà la sensació que estàs vivint una mena de renaixement a la teva vida.