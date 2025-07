Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

MERCAT DE LA VALL

Un mercat on trobaràs productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri. Hora: d’11 a 20 h. Centre històric. Andorra la Vella.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

JOAN MONNÉ QUARTET

Joan Monné Quartet ofereix un grapat de velles composicions interpretades per una nova formació de quartet sense bateria. Una formació en què la veterania i la joventut es posen al servei d’una música que destaca pel lirisme i la recerca de la bellesa. Hora: 19 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

CÉCILE MCLORIN SALVANT

Cécile McLorin Salvant és compositora, cantant i artista visual. La desapareguda Jessye Norman la va descriure com “una veu única que il·lumina cada nota que canta”. Hora: 21 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

ACTIVITATS

‘LES VEÏNES DEL CENTRE HISTÒRIC’

Tres veïnes del barri antic surten a fer l’aperitiu com era costum als anys setanta. Pel camí troben un grup de turistes i decideixen acompanyar-los pel centre històric d’Andorra la Vella. Hora: 12h. Centre històric. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí de l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.