Druckmann s’acomiada

El guionista i creador de ficció Neil Druckmann deixa la sèrie The last of us per tornar al terreny dels videojocs. Ho farà de la mà de Naughty Dog, companyia per a la qual va desenvolupar alguns dels jocs més populars de Sony Playstation.

Després de dirigir el videojoc de The last of us el 2013, Druckmann i Craig Mazin van treballar amb HBO Max per convertir en sèrie aquesta popular història de supervivència postapocalíptica. Completades les dues primeres temporades, el cocreador ha anunciat la seva retirada del projecte.

“He pres la difícil decisió d’apartar-me de la meva implicació creativa a The last of us a HBO”, diu el comunicat amb què ha fet oficial la seva sortida de la sèrie. “Amb la feina de la temporada 2 completada, i abans que comenci de manera significativa la temporada 3, ara és el moment adequat per centrar completament la meva atenció en Naughty Dog i en els seus projectes futurs, incloent-hi escriure i dirigir el nostre pròxim i emocionant joc, Intergalactic: The Heretic Prophet, juntament amb les meves responsabilitats com a director de l’estudi i responsable creatiu.”

Druckmann sent que aquesta sèrie “ha estat un punt culminant” de la seva carrera professional. “Ha estat un honor treballar al costat de Craig Mazin com a productor executiu, director i escriptor en dues temporades”, afirma.

Així mateix, tampoc serà a la temporada 3 de The last of us la guionista i productora executiva Halley Gross.

Encara no se sap com afectaran aquestes dues baixes la ficció. Segons Deadline, Druckmann va insistir molt que la sèrie fos fidel al videojoc, de manera que la seva sortida podria comportar alguns canvis de guió importants.