‘The Bear’, sense treva

The Bear tindrà una cinquena temporada a FX i Disney+, que s’estrenarà l’any vinent. La cadena nord-americana acaba de comunicar la renovació de la sèrie quan tot just es compleix una setmana de l’estrena de la quarta tanda de capítols.

“The Bear continua sent una de les sèries preferides dels fans d’arreu del món i la seva resposta a aquesta temporada –com s’ha vist a través d’un nombre increïblement alt d’espectadors– ha estat tan espectacular com en les temporades anteriors. Any rere any, Chris Storer, els productors, el repartiment i l’equip fan de The Bear una de les millors sèries de la televisió i estem entusiasmats que continuïn explicant aquesta magnífica història”, ha declarat el president d’FX, John Landgraf, citat per diversos mitjans nord-americans.

És una de les sèries més premiades dels últims anys, amb 21 emmy i 5 globus d’or

La quarta temporada de The Bear es va estrenar el 25 de juny passat als Estats Units i un dia més tard a la resta del món. La seva continuïtat, almenys per a una temporada més, suposa la pervivència, alhora, d’una de les ficcions més aplaudides, comentades i premiades dels últims anys. Bona prova d’això és que la sèrie culinària protagonitzada per Jeremy Allen White (Carmy), Ayo Edebiri (Sydney) i Ebon Moss-Bachrach (Richie), entre d’altres, ha guanyat 21 Premis Emmy i 5 Globus d’Or des que va debutar el 2022. Molts d’aquests guardons han estat en les categories de comèdia tot i que The Bear, com a tal, no encaixa al 100% en aquest gènere.

El futur de la ficció estava en dubte per les atapeïdes agendes

En qualsevol cas, el que és clar és que l’èxit indiscutible de la sèrie ha convertit els seus protagonistes en alguns dels actors més sol·licitats del moment a Hollywood, fet que va arribar a posar en dubte el seu futur. Sobretot després que la tercera i la quarta temporades es rodessin simultàniament, una mesura que es va interpretar com una conseqüència directa de l’agenda cada cop més atapeïda del repartiment principal.