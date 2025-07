Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Avui és un bon dia per gaudir els membres de la teva família. Potser has treballat molt dur darrerament. Potser no has estat amb els teus fills o la teva parella tot el que haguessis desitjat. Avui dóna't un temps per compartir amb els teus éssers estimats. Posa de banda les preocupacions sobre la teva feina i obre't per connectar-te amb la teva família. Avui t'adonaràs quant signifiquen els teus éssers estimats per a tu.

Taure

Si et dediquessis a la pintura, sens dubte sentiries inspiració a les fortes emocions que van aparèixer les últimes setmanes. El treball que facis potser és una mica fosc però també sincer i intens. La influència astral del dia us obligarà, potser més del normal, a expressar aquests moviments profunds en la vostra personalitat.

Bessons

No ets de la classe de persona que s'ajunta amb qualsevol. Probablement prefereixis tenir-ne pocs, però molt bons amics. Avui la influència de les estrelles potser et fa comprendre quanta raó tens. Avui potser et trobes en una situació molt seriosa, on comparteixes una experiència intensa amb algú més i on li ofereixes la teva ajuda o simplement comparteixes el teu punt de vista.

Cranc

Aquest és un dia perfecte per integrar dins de la teva personalitat totes aquestes profundes transformacions per les quals has estat travessant. Els planetes estan perfectament alineats a favor teu i avui descobriràs que el contacte amb altres persones és excepcionalment positiu. A casa sembla que saps exactament el que la gent necessita per a encoratjar aquest càlid i intens ambient. I tots els petits detalls desagradables de la vida quotidiana semblaran que desapareixen per un dia.

Lleó

Avui tens al davant un dia molt exaltat i temperamental. La combinació d'energies produïda per l'alineació que tenen avui els planetes farà que un dia ja agitat sigui molt més intens. Però no entris en guerra contra aquelles persones que potser no estiguen d'acord amb les teves opinions. Serà millor que no paris atenció i mantinguis la teva concentració en els teus objectius.

Verge

Avui hi ha una mena de poder a l'aire. És possible que actuïs amb una classe de restricció que no és característica en tu. L'alineació del dia t'impulsarà a fer-ho amb molta calma i pensaments seriosos. Avui tindràs l'oportunitat de crear sense gaires molèsties al teu voltant i amb devoció a la profunditat de la teva feina. Intenta mantenir aquesta actitud durant els propers mesos, si pots…

Balança

Si la gent només pensés en si mateixa i fes coses exclusivament per al seu propi benefici, quina mena de món seria? El teu Signe Solar et fa defensar el teu propi territori i convertir en la teva propietat personal el món que t'envolta. Però, quina mena de persona series si això fos tot el que t'interessés? La vida seria absurda si la gent no compartís el que té amb els altres. Això és el que els planetes estan tractant de dir-te avui.

Escorpí

Avui, alguns dels teus esforços es veuran recompensats. La configuració actual d'aquest dia farà que persones del teu passat ressorgeixin i et donin una mà. Potser hi ha un vell cap que et recordi amb afecte. Pots buscar aquesta persona i demanar-li algun consell. O potser vegis algun col·lega. Comparteix novetats amb ells i descobreix si estan en la posició adequada per ajudar-te.

Sagitari

Avui, el dia et brindarà diverses coses per pensar. Sembla haver-te convençut que és inútil buscar la felicitat en qualsevol altre lloc que no sigui en aquest planeta. Això probablement és el que us proveeix d'una actitud productiva i de qualitats creatives. La configuració astral del dia potser et trucarà a compartir aquesta actitud espiritual amb altres persones.

Capricornio

Avui rebràs ajut d'una font poc comuna. A través dels anys, has ajudat moltes persones. Has influenciat positivament a la vida de molta gent. Algú et tornarà un favor que li has fet. És possible que rebis diners d'un préstec, o una oferta laboral sobtada. Avui, les oportunitats apareixeran del no-res. Només mantingues els teus ulls ben oberts i no malgastis l'ocasió.

Aquari

Hoy deberás ser paciente con respecto a algo. La energía astral crea una sensación de entusiasmo. Posiblemente tengas un proyecto que deseas que funcione. Quizás estés haciendo algo en el trabajo que sea emocionante. Pero te llevará algo más de tiempo para que las cosas estén listas. O puede que estés intentando algo en tu vida personal como comprar una casa. Sé paciente y sigue los pasos correctos.

Peixos

Avui hauràs de parar esment a les lliçons que has après en el passat. L'energia celestial en joc t'ajuda a tornar a coses importants que has viscut. Potser has après alguna cosa durant els teus dies com a estudiant que puguis aplicar en una situació laboral actual. Intenta aplicar aquestes velles tècniques a coses que estan passant actualment. Els missatges del passat us poden ajudar a resoldre coses avui.