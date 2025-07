Paula González de Alaiza

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

PAULA GONZÀLEZ DE ALAIZA

Paula Gonzàlez de Alaiza, violoncel·lista de la Jonca, presenta una actuació de 50 minuts en què les obres per a violoncel ens transportaran a través de la història de la música anant de Bach a Cassadó. Hora: 19 h. Església de Sant Climent de Pal. La Massana.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

VÍCTOR CARRASCO QUARTET

Formació nascuda a Barcelona, gaudeix d’una sòlida i reconeguda trajectòria dins l’escena del jazz espanyol i europeu. La música que presenta té arrels profundes en el passat, en el llenguatge del jazz més tradicional. Hora: 19 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

MARCUS MILLER

Marcus Miller és considerat un dels artistes més influents del nostre temps i un dels referents mundials més importants quan parlem de jazz. Hora: 21 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

ACTIVITATS

CELEBRACIÓ DELS 20 ANYS DEL PROJECTE DE SEGUIMENT DE PAPALLONES DIÜRNES

Es parlarà de la diversitat i tendències de les papallones a Andorra, així com també dels estudis científics que se’n deriven a partir de les dades recollides en el projecte. Hora de 19 a 21 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.

EXPOSICIONS

‘LES SUFRAGISTES ANDORRANES’

Exposició que proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor, d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 9 de juliol.

‘SALT AL VUIT’

L’exposició Salt al Vuit mostra una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí d’Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.