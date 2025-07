Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

En cercles socials i intel·lectuals, el fet de creuar-se amb algú com tu pot ser una experiència particularment interessant i valuosa pels altres. Aquells que ahir et criticaven pel teu comportament murri, despreocupat i alegre, avui t'apreciaran, cosa que és realment savi. Què passaria si tots decidissin riure's de la vida i del món que els envolta? Seria realment tan dolent?

Taure

Avui probablement us agradi el que us envolta. L'energia astral en joc potser et faci sentir ganes de dirigir les teves relacions cap a un bé més gran. Avui, totes les petites preocupacions diàries i les restriccions de la vida poden passar a un segon pla. És possible que aquest sigui el moment d'adonar-te que la vida et necessita per poder-se perpetuar. Pots fer aquest missatge el que faràs...

Bessons

L'alineació astral d'avui us ajudarà a sortir-vos de vós per una estona per dirigir-vos cap al món exterior. Els individus que van néixer sota el teu signe generalment s'interessen a treballar en si mateixos internament i semblen estar analitzant i revisant constantment les seves personalitats. L'energia en joc us obre els ulls cap a la resta del món. Un món que també ha de treballar en ell mateix.

Cranc

És un dia com avui que descobreixes la teva meravellosa capacitat per viure el moment. És com si cada moment contingués un esforç i la recompensa per aquest esforç. Per tant, no busques ni el reconeixement ni la gratitud d'altres persones quan ajudes els altres a la vida. Aquesta és la teva manera d'entendre què significa la saviesa.

Lleó

Potser et sentis com una mena de nòmada que finalment busca un lloc on assentar-se. Però per poder fer això, sents que necessites donar vida a la imatge que tens de la teva pròpia personalitat. Avui és possible que coneguis gent que sembla ser molt autèntica i veritable a la seva pròpia personalitat. Això potser t'ajudi a fer menys compromisos i tenir més autenticitat cap a la teva pròpia persona.

Verge

Aquest és un gran dia perquè expressis les teves opinions. La configuració celestial us farà pensar en la intolerància que s'amaga darrere de totes les ideologies. Ets un lliurepensador, en gran part gràcies a la naturalesa del teu Signe Solar. És possible que tinguis moltes coses sàvies per dir a la gent sobre el tema. Per aquest dia et toca regalar una mica de la teva saviesa.

Balança

La combinació d'influències planetàries del dia potser us farà servir el vostre foc interior per a un propòsit diferent. Avui es tracta de construir-te per dins i aquesta activitat potser et freni al principi. És possible que et sentis com si t'estiguessis debilitant, ja que les teves flames s'encenen i il·luminen la foscor del teu món interior. Però serà el teu cor qui se sentirà millor que tothom. No tingueu por.

Escorpí

El clima particular té una influència positiva per a tu. En la relació amb la teva parella potser sentis com si estiguessin en comunió a un nivell molt espiritual, comprenent-se completament l'un a l'altre, i això t'ajudarà a estar menys a la defensiva. Potser és temps d'adonar-te que no ets l'única part que construeix la relació. El que passa és que la teva parella fa servir diferents tipus d'eines per a la construcció.

Sagitari

Tens prou respecte natural pels altres per no fer-los el tipus de preguntes que potser són vergonyoses per a ells. Tot i això, l'ambient d'avui potser et porti a parlar sobre certs temes que sempre havies considerat "tabú". Potser fins i tot et sorprengui el resultat de certes situacions! Aquest és el dia perfecte per revitalitzar una de les teves relacions i alhora aprofundir-la i consolidar-la.

Capricornio

El teu Signe Solar probablement et separi una mica de la gent que t'envolta. Tens por de tancar-te dins dels teus sentiments? Et sentis com et sentis, avui potser l'energia astral només et vulgui demostrar com n'és de meravellosa la calidesa d'una relació intensa i potser sigui amb algú del teu cercle d'amics íntims. Aquesta relació no et distanciarà, i potser t'alliberarà.

Aquari

La influència planetària d'avui us ajudarà a treballar en la vostra persona de diferents maneres. T'ajudarà a veure el que et farà més feliç a la vida i el que necessitaràs per tenir tanta productivitat com puguis arribar a tenir. I, a una escala més gran, us ajudarà a prestar serveis als altres, amb l'objectiu de fer evolucionar la humanitat i de fer que el món sigui un lloc millor per viure.

Peixos

Avui potser estàs més susceptible del que és normal, però per descomptat no deixaràs que ningú et digui això. És possible que la influència planetària et mantingui en un estat de serietat o et faci preocupar sobre certs temes que no són gaire agradables per a tu... guerres mundials, massacres aquí i allà, hipocresia política. No, aquest no serà un dia agradable i sense preocupacions per a tu.