Propòsito de vida ¡Tatuar!

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

PRESENTACIÓ I FIRMA DEL LLIBRE ‘PROPÓSITO DE VIDA: ¡tATUAR!’

Propósito de vida: ¡Tatuar! et revela el que mai t’han ensenyat en els cursos de tatuatge: els coneixements bàsics per dedicar-te al que estimes i prosperar artísticament i econòmicament. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.

TALLERS

TALLER DE PESCA EDUCATIVA

Taller d’iniciació a la pesca per a nens i joves de 6 a 18 anys impartida per un professional d’Andorra. S’inclou el material i les llicències gratuïtes. Hora: 18 h. Aparcament CEO (Rocòdrom). Ordino.

EXPOSICIONS

‘ESTIU’

Exposició que proposa un recorregut sensorial per les formes, els colors i les emocions que defineixen aquesta època: el joc entre el que es mostra i el que es fon, entre el desig de moure’s i la necessitat de parar. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA: LES SUFRAGISTES ANDORRANES’

Exposició que proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 9 de juliol.

‘SALT AL VUIT’

L’exposició Salt al Vuit mostrarà una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.