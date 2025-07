Les sèries del mes (i II)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El dia 11 de juliol és el torn de la tercera temporada de Fundación (Apple TV+), la sèrie basada en la cèlebre saga literària d’Isaac Asimov. L’acció se situa 152 anys després dels fets de la segona entrega. La Fundació ha progressat molt des dels seus inicis humils, mentre l’Imperi Cleònic es debilita. Qui guanyarà, qui caurà, qui viurà i qui morirà? El repartiment inclou Terrence Mann, Laura Birn i Cassian Bilton, entre d’altres.

El 17 de juliol, Netflix estrena Untamed, amb Eric Bana en el paper de Kyle Turner, un agent del servei de parcs nacionals dels Estats Units que investiga un assassinat brutal al parc de Yellowstone. La minisèrie, de sis capítols, també compta a l’elenc amb intèrprets com Sam Neill, Rosemarie DeWitt i Lily Santiago.

Els dies 18 i 25 de juliol, Max estrenarà les dues parts del documental Billy Joel: And So It Goes, un retrat de la vida personal i la trajectòria del cantautor, compostitor de temes clàssics com Piano Man, Uptown Girl o She’s Always a Woman. Inclou imatges inèdites de concerts, enregistraments domèstics i entrevistes en profunditat amb l’artista.

Finalment, el 23 de juliol arriben dues importants novetats: Washington Black (Disney+) i la quarta i última temporada d’Acapulco (Apple TV+). Washington Black adapta la novel·la homònima d’Esi Edugyan i té com a protagonista Sterling K Brown. La història narra la vida de George Washington Black, un nen d’onze anys esclavitzat en una plantació de sucre a Barbados a principi del segle XIX, que aconsegueix fugir en globus i arribar a Nova Escòcia.

Per la seva banda, Acapulco torna amb Eugenio Derbez en el paper de Máximo Gallardo, en una història que transcorre a cavall entre l’actualitat i l’any 1986. Novament ens traslladem al complex hoteler de Las Colinas, que lluita per recuperar l’esplendor que havia tingut.