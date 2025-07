Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

El teu compromís amb els altres tendirà a convertir-se en part clau del dia per a tu. Potser et trobes en un món de somni, especialment pel que fa a situacions romàntiques. Sent la llibertat d'explorar nous regnes de tendresa que abans temies. També tingues en compte que tu o la teva parella poden no ser realistes en la manera com comparteixen l'espai o els recursos. Les línies de la realitat s'estan esborrant.

Taure

Avui podries voler fer alguns canvis. La perspectiva astral del dia encoratja la teva creativitat. Potser va arribar el moment de sacsejar les estructures de la teva vida personal. Si t'has estancat a la rutina, fes alguna cosa diferent. Si a la sortida de l'oficina sempre beureu alguna cosa al mateix lloc, aquesta nit prova un altre diferent. O veu una cafeteria localitzada en algun barri allunyat. Ampliaràs el teu cercle social en adreces noves i emocionants.

Bessons

Avui, el dia et podria portar una solució màgica per a alguna cosa. L'aspecte en joc avui et dóna una dosi addicional de perspicàcia. Potser resols un problema seriós de feina. La teva ment va tan analítica que podries seccionar la situació i dividir-la en parts. Explica la teva teoria als altres perquè puguin comprendre el teu punt de vista. No sentis timidesa de presentar la teva solució perquè podries salvar el dia!

Cranc

Els astres més influents d'avui creen interessants oportunitats perquè facis servir el teu enginy. Si bé podries tenir un dia ocupat, també podria ser estimulant. Podries enfrontar-te a un desafiament comercial que t'inspirarà a cercar altres alternatives de pensament. Utilitza'l com a oportunitat per alimentar la teva imaginació. Deixa que aquest enginy atrevit que allotges s'aboqui a la superfície i expressa les teves idees amb gosadia.

Lleó

Avui podries tenir una conversa tendra amb algú. La configuració celestial del dia crea una atmosfera d'intimitat i proximitat. Podries tenir l'oportunitat d'arribar a conèixer millor una bona amistat. Serà valent brindar-se mutu suport i alè. O potser gaudiu d'una nit romàntica amb aquest ésser tan especial. És un excel·lent moment per compartir els teus somnis i parlar dels teus plans a futur.

Verge

Amb l'aspecte en joc avui dia, la comunicació és el tema central. Sempre has tingut molta llabia i ara el teu talent per a l'oratòria serà notori. Podràs mantenir moltes converses animades al llarg del dia. Si has de fer un discurs davant d'un grup de persones, avui et serà fàcil captivar el teu auditori. Narraràs anècdotes divertides que faran riure molts. Si treballes en un projecte literari, també aconseguiràs trobar les paraules adequades.

Balança

Amb la influència dels astres d'avui, el teu sentit de la intuïció es podria intensificar. La teva capacitat per comprendre les motivacions de les persones serà forta. Sempre has tingut bon judici envers les persones, però avui ho faràs encara millor! En reunions comercials, manejaràs l'art de la negociació. Sabràs exactament què dir per obtenir el que desitges. Podries llegir allò que els altres pensen i intuir el que senten.

Escorpí

Avui és probable que aflorin intenses emocions interiors, especialment en situacions romàntiques. El nen que portes a dins tindrà ansietat per sortir a jugar. Ofereix-li al teu cor l'espai juganer que necessita per sentir-se lliure. Crea un temps i espai on et trobis lliure per explorar amb creativitat el teu veritable ser. Allibera't de restriccions externes. L'alineació t'impulsa a ocupar-te del teu costat creatiu.

Sagitari

Avui hi haurà molta atenció centrada en tu i en la manera com et projectes al món exterior. En certa manera, podries sentir-ho com un renaixement. Has passat per preparació i creixement intern i ara et prepares per mostrar-te al món. Al mateix temps, però, potser sentis una mica de vulnerabilitat i inseguretat. L'aspecte celestial d'avui t'està recordant que has de sentir orgull de qui ets.

Capricornio

Avui hauràs de prestar una atenció especial a la qualitat tendra i espiritual dels teus somnis. Estàs rebent missatges subtils, de manera que mantingues el teu sisè sentit obert a aquesta preciosa informació. Ves darrere dels teus instints i avui no tinguis por deixar de banda el pensament racional. L'aspecte en joc avui t'està demanant que incorporis més fantasia a la teva vida.

Aquari

Avui potser sentis la urgència de refugiar-te en una cova fosca quan de fet aquest podria ser el moment més important per compartir els teus pensaments i sentiments amb els altres. Avui dia les interaccions poden tenir un gir surrealista producte de l'aspecte astral en joc. Un element fantasiós està esquitxant la teva existència cada dia: sent la llibertat d'acollir aquest sentiment amb els braços oberts.

Peixos

Avui potser et guanyin les emocions i sentis la temptació de fugir cap a un altre món. Potser et sembla que l'única solució sigui desprendre't de la teva pell i convertir-te en una altra persona. Assegureu-vos d'ignorar aquesta necessitat de fugir que podria conduir-te a substàncies o comportaments destructius. El panorama astral està fent una crida per elevar el teu cor.