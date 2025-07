Les sèries del mes (I)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Després d’un juny ple de novetats destacades en el món de les sèries i abans que a l’agost s’estreni la molt esperada segona temporada Miércoles, la calma regna al juliol, amb Adults, Sin medida i Ballard com a novetats més rellevants a les plataformes.

Demà serà el torn del llançament d’Adults (Disney+), una comèdia de vuit episodis sobre un grup de joves de vint-i-pocs anys a Nova York que intenten ser bones persones. Els personatges principals són Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) i Anton (Owen Thiele), cinc amics que viuen junts a la casa de la infància de Samir.

El 9 de juliol es podran veure dues estrenes potents. D’una banda, Ballard (Prime Video), una nova sèrie derivada de Bosch, centrada ara en la detectiva Renée Ballard, interpretada per Maggie Q, que ja apareixia a Bosch: Legacy. Basada en les novel·les de Michael Connely, la nova producció mostra Ballard liderant la unitat de casos no resolts del departament de policia de Los Angeles, amb agents de reserva i voluntaris.

D’altra banda, el mateix dia s’estrena Los Gringo Hunters (Netflix), inspirada en una secció real d’elit de la policia mexicana, que caça fugitius nord-americans refugiats a Mèxic. Protagonitzada per Harold Torres, Mayra Hermosillo, Andrew Leland Rogers i Manuel Masalva, té dotze episodis.

El 10 de juliol arribarà Sin medida (Netflix), creada per Lena Dunham i protagonitzada per Megan Stalter i Will Sharpe. La sèrie gira entorn de Jessica, una jove novaiorquesa addicta a la feina que decideix traslladar-se a Londres, on coneix Felix, un britànic caòtic per qui se sent fortament atreta tot i les dificultats de comunicació.