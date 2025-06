Thriller en terra hostil

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La plataforma Filmin estrena demà Boglands, un intens thriller criminal que ha captivat crítica i públic al seu pas per les televisions irlandesa i britànica. Rodada íntegrament al comtat de Donegal, una de les regions més belles –però també més inhòspites– d’Irlanda, la sèrie s’endinsa en els secrets i misteris d’una comunitat aïllada i les ferides d’un passat obscur que es resisteix a quedar enterrat.

El punt de partida de la trama és la troballa del cos de la Sabine, una dona desapareguda fa quinze anys, enmig d’una torbera. El seu fill, Conall Ó Súilleabháin, ara agent de policia, es veu apartat de la investigació oficial per la seva implicació personal en el cas. Tot i així, el protagonista decideix tirar pel dret i s’associa amb una periodista especialitzada en true crime, Ciara-Kate, per esbrinar què va passar realment.

Dirigida per Philip Doherty i amb guió de Doireann Ní Chorragáin i Richie Conroy, Boglands destaca per una atmosfera carregada de tensió, un ritme narratiu sostingut i una posada en escena que treu tot el partit dels paisatges humits, grisos i infinits del nord-oest irlandès. El repartiment l’encapçala Dónall Ó Héalai (Arracht) en el paper de Conall, amb una interpretació continguda però punyent, acompanyat per Hannah Brady i Alex Murphy (The Young Offenders).

Estrenada originalment al canal irlandès TG4 amb el títol Crá (“dol”, en gaèlic), la sèrie ha estat adquirida per més de seixanta països, entre els quals Espanya, on Filmin n’oferirà la versió original amb subtítols.

Amb un total de sis episodis de 45 minuts de durada, Boglands es presenta com una proposta ideal per als amants del thriller pausat, carregat de simbolisme i profundament arrelat a una geografia i una cultura particulars. Una d’aquelles sèries que no només atrapen per la trama, sinó per tot allò que deixen intuir en cada fotograma.