LA PROPOSTA DEL DIA

‘COM PASSAR DE L’AFERRAMENT A L’AMOR?’

Amb el mestre Drac Palacios de @meditarabcn. Un espai per explorar l’amor i el desaferrament. Hora: 20.15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

LLETRES

CICLE ‘PENSAR: UN ESPAI DE REFLEXIÓ’: YUVAL NOAH HARARI, PRESENTAT PER PATRÍCIA BRAGANÇA

Presentació de les principals línies de pensament de l’historiador i escriptor israelià, autor de llibres tan essencials com Sàpiens, Homo Deus. Una breu història del demà, Nexus o 21 lliçons per al segle XXI. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA: LES SUFRAGISTES ANDORRANES’

Exposició que ens proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 9 de juliol.

‘SALT AL VUIT’

L’exposició Salt al Vuit mostrarà una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant 8 anys, al Diari d’Andorra. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘CARBÓ VEGETAL: OR NEGRE DELS POBRES’

L’exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.