Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Donat l'aspecte celestial del dia, us sentireu de molt bon ànim. Sentiràs alleugeriment de les recents pressions. És un bon dia per mantenir un pas relaxat i deixar que la inspiració es reuneixi amb tu. A la nit podries gaudir de la companyia d'alguns bons amics. Comparteix històries divertides de les coses que t'han estat succeint.

Taure

És possible que sentis que el rumb que has pres és força poètic però al final, una mica fora de focus. Generalment és el cas de les persones amb el teu Signe Solar. La configuració astral d'aquest dia us aportarà perspectiva, cosa que no us resulta gaire comuna. Potser podries intentar posar per escrit a quin lloc de la teva vida et trobes...

Bessons

Avui, possiblement us sentiu imparable. El vostre Signe Solar té premonicions a llarg termini a causa de l'energia celestial del moment, la qual us atorgarà un gran grau d'organització a la vostra ja per si mateixa autoritària figura. Establiràs les teves dates de lliurament, el que diguis serà claríssim i també ho seran les teves observacions. Qui serà capaç de fer-te equivocar?

Cranc

La teva intuïció tindrà moltes coses a dir sobre el que has estat pensant però que no has posat en acció. L'energia celestial d'avui us empenyerà en la direcció correcta per accelerar i resoldre les vostres idees. Aprofita aquest dia expressant allò que penses, o explicant amb calma la teva diferència d'opinió, les teves relacions seran millors.

Lleó

El foc del teu ascendent probablement t'està incentivant a perseguir els teus objectius sense embuts. Però com arregles els teus objectius? La teva naturalesa està d'acord amb el teu pla d'acció? Prens decisions precipitades pel que fa a la teva vida amorosa? Avui us faràs preguntes d'aquest estil...

Verge

Aquest és el tipus de dia en què podràs surar com en un somni que hagis tingut durant la nit. Aquest estat us apareixerà inesperadament en certs moments del dia, en fragments. Saps com escoltar el teu ésser interior i els teus humors? Si us connecteu amb alguns d'aquests aspectes profunds del vostre ésser us donarà la sensació d'estar en un estat de fragilitat.

Balança

Bàsicament, les persones dirien que per sentir completa tranquil·litat, has de sentir seguretat emocional també. Això significarà la calidesa i calma d'una llar? O necessites acabar algun projecte en què t'endinsis tant físicament com mentalment? Avui serà un bon dia per pensar sobre la naturalesa de les teves emocions i allò que les desestabilitza.

Escorpí

L'aspecte astral en joc avui et podria col·locar en un estat d'ànim de reflexió. Podries estar pensant en diverses eleccions que has fet. De vegades et preocupes massa per coses que has dit o fet. Et preguntes si hagués estat millor agafar un altre camí.

Sagitari

Els éssers nascuts sota el teu Signe Solar són de vegades força lents per actuar encara que se'ls doni un avantatge oportú. Algunes persones d'altres signes reaccionen de tant en tant, però tu els portes la davantera per 3 o 4 anys, o més! Aquest dia és un bon moment per concebre plans a llarg termini. És un dia per pensar en el futur.

Capricornio

L'aspecte en joc d'avui intensificarà el teu talent creatiu. Els altres notaran la teva aptitud cap a allò artístic. Si teniu l'oportunitat de mostrar alguna peça d'art, escrit o disseny gràfic, no espereu fins demà: feu-ho avui! Potser tens l'oportunitat d'aplicar aquest talent a la teva feina.

Aquari

Avui podries tenir loportunitat de causar una forta impressió en algú. Potser tens una entrevista. Potser estàs buscant una nova feina, o tractant de seduir una potencial parella. No tinguis por un cop de mà als teus considerables encants. Et resultarà fàcil expressar-te de manera agosarada i dinàmica.

Peixos

Avui hauràs de cuidar la boca abans de parlar. Mentre els astres estiguin alineats en aquesta configuració, podràs sentir una mica d'impulsivitat i tensió. Tracta de no parlar amb brusquedat ni ofendre't pel que diguin els altres. Els teus nervis podrien respondre de manera exagerada.