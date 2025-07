Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

FESTES I TRADICIONS

2A FESTA DE LA TRANSHUMÀNCIA

Aquesta jornada cultural i festiva permet als visitants descobrir aquest patrimoni viu a través d’activitats per a tota la família: exposicions, tallers, gastronomia local i demostracions ramaderes. Hora: 7.00 h - 18.00 h. Naturland Cota 2000. Sant Julià de Lòria.

FESTA PARROQUIAL DE SANT PERE

12 h. Missa a la capella de Sant Pere del Serrat

13 h. Aperitiu al Serrat

Capella de Sant Pere, al Serrat. Ordino.

FESTA MAJOR DE PAL

13 h. Missa solemne de festa major

13.30 h. Cercavila pel poble

14 h. Aperitiu popular

16 h. Gimcana infantil

Poble de Pal. La Massana.

FESTA MAJOR DEL PAS DE LA CASA

El poble es transforma en un escenari d’alegria i convivència amb propostes tradicionals i modernes: costellada al llac, música en directe, mercat, activitats infantils i moltes sorpreses més. Pas de la Casa.

ACTIVITATS

MOTAND

Si ets un aficionat del motor a dues rodes, no et pots perdre la tercera edició de Motand Andorra la Vella, un esdeveniment ple d’activitats per a totes les edats que ben segur que gaudiràs. Santa Coloma, per tot el poble. Andorra la Vella.

SORTIDA ETNOBOTÀNICA

Caminada per descobrir la biodiversitat que ens envolta. Horari: de les 8.30 h a 13.30 h. Vall del Madriu-Perafita-Claror. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.