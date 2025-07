‘MobLand’, renovada

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La sèrie MobLand (Tierra de mafiosos), dirigida per Guy Ritchie i protagonitzada per Pierce Brosnan, ha estat renovada oficialment per a una segona temporada. Així ho ha donat a conèixer la plataforma nord-americana Paramount+, pocs dies després del final de la primera entrega. En territori europeu, la ficció es pot veure a través de SkyShowtime.

Ambientada en els baixos fons de Londres, MobLand narra l’enfrontament entre dues poderoses famílies criminals: els Harrigan i els Stevenson. La sèrie ha destacat pel seu ritme trepidant, les trames plenes de girs inesperats i un repartiment de luxe encapçalat per Brosnan, Tom Hardy i Helen Mirren. La primera temporada ha estat especialment ben valorada per la intensitat narrativa i la qualitat de les interpretacions, i s’ha consolidat com una de les grans apostes del gènere en el panorama televisiu actual.

Tenint en compte la bona acollida del públic i la crítica, la renovació de la sèrie no ha agafat ningú per sorpresa. De moment, no s’ha confirmat la data d’inici del rodatge ni la previsió d’estrena de la nova temporada, però fonts pròximes a la producció apunten que les gravacions podrien començar abans de final d’any i que la major part del repartiment principal repetirà.

A falta de nous detalls sobre la trama de la segona temporada, els seguidors de la sèrie poden esperar que MobLand continuï explorant les lluites de poder, les traïcions i les aliances en aquest violent univers criminal que ha captivat espectadors de tot el món. La notícia de la renovació confirma l’aposta de Paramount+ per les produccions de qualitat dins del gènere del thriller criminal i alimenta les expectatives dels fans, que ja esperen impacients el retorn d’aquesta saga.