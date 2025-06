En pausa forçada

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Matthew McConaughey i Woody Harrelson han vist interromput el rodatge de la seva nova sèrie de comèdia per a Apple TV+, un projecte que havia generat gran expectació per reunir de nou els dos actors, amics des de fa dècades i companys en produccions memorables com True Detective. La ficció, titulada provisionalment Brothers, ha quedat en pausa per discrepàncies creatives que han culminat amb la sortida inesperada del showrunner original, David West Read, un nom ben conegut per haver signat altres títols d’èxit a la plataforma.

La sèrie, pensada per tenir deu episodis, ja en tenia vuit de completats abans de l’aturada. McConaughey i Harrelson, que a més exerceixen com a productors executius, donen vida a versions fictícies d’ells mateixos, explorant amb humor i un punt d’autoparòdia la seva amistat de llarga trajectòria mentre les seves famílies conviuen sota un mateix sostre, concretament al ranxo que l’actor texà té a Austin. El projecte es presenta com una comèdia que juga amb la fina línia entre realitat i ficció, alimentant la broma recurrent que tots dos podrien ser, en realitat, germans.

El rodatge, iniciat l’any passat, s’havia convertit també en un motor per impulsar la indústria audiovisual a Texas, una causa per la qual McConaughey ha advocat insistentment en els darrers anys, defensant incentius fiscals i oportunitats per atreure produccions al territori.

Tot i la bona marxa inicial, la sortida de West Read ha deixat el projecte en punt mort, mentre la productora busca un relleu que pugui garantir-ne la continuïtat sense desvirtuar la idea original. Segons diversos mitjans, Lee Eisenberg, creador reconegut per sèries recents com Lessons in Chemistry, es troba en negociacions per assumir la direcció dels dos episodis restants i coordinar la fase final de producció. Amb tot, de moment, no hi ha data per reprendre el rodatge ni per concretar l’estrena a la plataforma.