Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

CURSOS I TALLERS

TERÀPIA QUÀNTICA GRUPAL

Explora la teva energia. Connecta amb el teu cos i ànima per harmonitzar freqüència i aconseguir equilibri. Hora: 19.50. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

MONÒLEG

GAI I FIGURA

DD Fernádez, Princesa d’Escaldes, ens explica la seva història en un monòleg en clau còmica i amb tocs musicals. Un show de comèdia LGBTIQA+ gamberro per riure una bona estona i vibrar com un calaix de tauleta de nit. Hora: 20 h. Jardins Casa d’Areny-Plandolit. Ordino.

EXPOSICIONS

‘PERFECTES IMPERFECCIONS’

L’artista andorrana Laura S. Naudí presenta una exposició que convida a submergir-se en un univers sensorial ple de textures, emocions i espontaneïtat. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de juny.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats on l’accés a l’electricitat o a altres fonts d’energia més modernes és inexistent o prohibitivament car. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘SALT AL VUIT’

L’exposició Salt al Vuit mostrarà una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.