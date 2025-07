Final amb incògnites

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Netflix estrena avui la tercera i última temporada d’El Juego del Calamar, el fenomen sud-coreà que ha revolucionat la ficció global i porta al límit la metàfora de la supervivència dins el sistema capitalista. La sèrie, coneguda per la seva cruesa, l’estètica visual impactant i els jocs mortals, arriba al final amb una tanda de sis episodis que promet tancar totes les trames obertes, mantenint la tensió que la va convertir en la sèrie més vista de la plataforma en el moment de l’estrena.

Aquesta tercera entrega reprèn la història de Gi-hun, el protagonista que va guanyar el joc en la primera temporada, però que va decidir no gastar ni un cèntim del premi. Després dels fets de l’últim lliurament, Gi-hun està decidit a posar fi a la maquinària que perpetua els jocs mortals, un sistema secret i poderós que manipula persones desesperades com ell. Així, el personatge encarnat per Lee Jung-jae es mou entre la clandestinitat i la confrontació directa, disposat a tot per desmantellar l’organització des de dins.

La nova temporada també recupera altres personatges clau, com el Front Man, que va trair Gi-hun a la temporada anterior, i el policia Jun-ho, que malgrat estar donat per mort, reprèn la investigació sobre la trama dels jocs. Aquest cop, però, la narrativa es ramifica més que mai, amb diverses subtrames.

Més enllà de la història, el final de la sèrie ha generat una allau d’especulacions sobre la possibilitat d’un spin-off. El creador, Hwang Dong-hyuk, ha deixat caure en entrevistes que l’univers del joc podria tenir continuïtat en forma d’una sèrie derivada. Altres rumors apunten a una exploració més profunda dels anys que transcorren entre la primera i la segona temporada, en què l’organització va reforçar els mecanismes de control i reclutament.