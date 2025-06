Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

CONFERÈNCIES

SESSIÓ INFORMATIVA

Sessió informativa en format presencial per donar a conèixer el màster en Educació. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.

COM TENIR MÉS I MILLOR VIDA

Xerrada informativa per respirar, descansar i regenerar-se. Amb Clara Gili de Biow E-OX. Hora: de 16 a 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

LA MEDITACIÓ TRANSCENDENTAL

Xerrada sobre la meditació transcendental: L’Art de transcendir el pensament. Amb Mona Causemann, professora certificada per la fundació Maharishi Mahesh Yogi. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

LLETRES

‘SI SABESSIS EL MAR COM ÉS BONIC’

L’escriptora Gemma Calduch presentarà una novel·la captivadora: la més delicada i terrible de les històries. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘PERFECTES IMPERFECCIONS’

L’artista andorrana Laura S. Naudí presenta una exposició que convida a submergir-se en un univers sensorial ple de textures, emocions i espontaneïtat. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de juny.

‘SALT AL VUIT’

L’exposició Salt al Vuit mostrarà una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.