Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Gràcies al canvi recent en l'astre, et concentres en temes relacionats amb els valors, les finances i el treball. És probable que estiguin envoltats d'emocions fortes, de manera que maneja'ls amb compte. Altres persones poden ser molt susceptibles, particularment pel que fa a temes sensibles.

Taure

Avui podria ser el començament d´una aventura completament nova. L'energia celestial en joc us està encoratjant a prendre alguns riscos en l'aspecte romàntic. I bé et prepares per fer alguna cosa agosarada. Potser hauries d'entaular una conversa amb aquesta inassolible persona.

Bessons

Amb la configuració astral d'avui, podries divertir-te seduint algú per qui sents atracció. Podries fer servir aquest enginy que tens per fer comentaris divertits. I podries impressionar algú amb el teu encant. Pregunta-li a aquesta persona a veure si volgués acceptar una invitació a sopar.

Cranc

Avui podries tenir una forta sensació de connexió amb la teva parella. De vegades tens la capacitat per connectar-te mentalment amb algú. Captes la seva energia sense dir ni una paraula. L'energia astral realça aquests sentiments de connexió. Si no tens parella, para atenció a algú que sembla estar en la teva mateixa sintonia.

Lleó

Avui podries tenir ànsies de rebre una mica d'atenció personal. L?aspecte en joc està agitant el desig de seducció i intimitat. Si no tens parella, intenta organitzar una sortida excitant a la nit. Si ja tens parella, gaudiràs convidant-lo a sopar o passant una vetllada íntima a casa. No diguis al teu cap que et quedaràs treballant fins tard perquè no estaràs d'ànim per això!

Verge

Avui hauries de ser extremadament sensible als sentiments de la teva parella. L'aspecte planetari en joc podria crear algunes discussions fortes entre tots dos. És un bon moment per ser honestos i compartir les preocupacions mútues. Però tingues present que necessites emprar un to afectuós i amable. De vegades dius les coses massa directament.

Balança

Avui podries descobrir que hi ha algú que et vol conèixer millor. Podria ser un company de feina a qui atraus. Podria manifestar-te el seu agraïment per una cosa que vas fer. Potser hi ha un esperit de seducció a l'aire. L'energia celestial en joc us està encoratjant a prendre el risc. Si t'animes a convidar a sortir algú especial, podrien passar moments meravellosos junts.

Escorpí

Com més t'obris als altres, més en rebràs. Gràcies al panorama astral del dia, hi ha una gran quantitat d'energia receptiva a l'aire. Descobriràs que les persones estan molt més comprensives de la teva posició i situació que no pas de costum. Projectes una qualitat magnètica que els altres trobaran absolutament irresistible.

Sagitari

Avui et podràs sentir especialment independent i les teves emocions tendeixen a ser igualment fortes. Donat l'aspecte en joc, les finances i objectius professionals són primordials per a tu. Considera la teva qualitat de vida i quant de la teva veritable felicitat depèn de les coses en què gastes els diners. Assegura't de passar tant de temps amb els teus éssers estimats com el que dediques a la feina.

Capricornio

Pots sentir-te una mica sensible pel que fa a temes relacionats amb la feina o la teva carrera professional, de manera que potser necessitis conversar aquest tema amb persones de la teva confiança. Podria ser que una espina clavada en aquest aspecte de la teva vida estigui ressentint la teva salut. Assegureu-vos de descansar el que el vostre cos necessita per rendir al màxim.

Aquari

Avui arriba al fons de cert assumpte en interactuar amb altres persones. Avui no és dia per a converses superficials. El teu cor està escoltant i és important esmicolar les coses i arribar a l'essència de cada tema. La configuració astral us convida a que parlis des del teu espai interior i sagrat.

Peixos

Avui, quan la configuració planetària canvia, el romanç ocupa un lloc primordial a la teva ment. Podries descobrir que sents més comoditat en ambients tranquils, tancats i íntims en oposició a esdeveniments bulliciosos amb molta gent. Deixa que el teu costat romàntic aflori i jugui. El teu ànim podria ser més afectuós que de costum: arrauli't al costat d'algú que estimes.