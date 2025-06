Fantasmes del passat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Pau Freixas i Pol Cortecans estrenen avui la sèrie Los sin nombre a Movistar Plus+. Es tracta d’un thriller psicològic protagonitzat per Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna i Milena Smit, que segueix la història d’una mare, la Clàudia, que perd una filla de forma traumàtica. Anys després, just quan comença a recuperar-se dels fets, descobreix de cop i volta que és possible que la noia segueixi viva.

“Mare, soc jo, l’Àngela. Si us plau, vine a buscar-me!”. Aquesta és la frase que la Clàudia sent per telèfon i que li donarà esperances. La protagonista recorrerà aleshores a l’inspector Salazar, que va encarregar-se del cas després de la desaparició, i a la Laura, la jove a qui l’Àngela, una nena amb do especial, va salvar la vida després d’un greu accident de trànsit.

La sèrie, que consta de sis capítols de cinquanta minuts de durada, és una adaptació de la novel·la homònima de Ramsey Campbell, que ja va ser portada al cinema per Jaume Balagueró el 1999, amb Emma Vilarassau, Tristán Ulloa i Karra Elejalde. De fet, Balagueró és un dels productors executius de la nova ficció.

“Em costa gaudir del terror, volia que Los sin nombre fos un thriller fort amb un element dramàtic potent”, va dir el director en una entrevista recent amb l’agència ACN. Freixas va ressaltar que tota la sèrie gira al voltant de la fe i de fins a quin punt la gent està disposada a creure i a tenir esperances per donar una explicació a la seva vida.

El cineasta, que va estrenar el primer capítol de la ficció en el marc del BCN Film Fest, va posar en relleu que a la sèrie hi ha tres punts de vista: el d’una mare que teòricament ha perdut la seva filla, el d’un policia que porta un trauma al damunt i el d’una noia que va patir un greu accident i que va sentir que algú va ressuscitar-la. Cadascun d’ells, apunta el realitzador, arriben a la història amb els seus propis fantasmes.