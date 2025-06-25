HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries tenir problemes per concentrar-te a la feina. Les energies en joc t'estan encoratjant a concentrar-te en la teva vida personal. Podries desitjar tornar a casa aviat i preparar el sopar per a la teva mitja taronja. Estaràs d'ànim per demostrar afecte i estar a prop d'algú.
Taure
Gràcies a la col·locació d'avui, et podries trobar experimentant totes les emocions conegudes. És probable que es produeixi una gran transformació entre el moment en què t'aixequis al matí fins que et vagis a dormir. Serà molt gratificant compartir els teus pensaments i sentiments amb els altres i descobriràs que hi ha una connexió natural quan es tracta de les teves relacions.
Bessons
Et trobes en un punt emocionalment alt del mes en què hauries de tenir més confiança en els teus sentiments. El més probable és que no sentis que constitueixen un pes sinó que estan enriquint la teva vida amb passió i vivències excitants. Si bé la teva ment pot estar ancorada en rutines i qüestions diàries, el teu cor batega amb més llibertat.
Cranc
El dia porta una càrrega divertida que aixeca l'ànim i t'ajuda a relacionar-te més estretament amb els altres. Donada la configuració astral d'avui, és probable que les relacions amb amics i persones properes es converteixin en un tema important. Gràcies a aquesta combinació d'energies, descobriràs que pots pensar amb més objectivitat en les teves emocions i prendre'n distància a mesura que fas judicis ferms i racionals.
Lleó
La lliçó del dia per a tu és òbvia: comunica't amb la teva parella. Gràcies a la configuració celestial, descobriràs que és molt més fàcil parlar des del cor. Les línies de comunicació estan ben obertes i la trucada arribarà directament. Tingues present que probablement les teves paraules afectaran els sentiments dels altres amb més profunditat que de costum. Cuida no només el que dius sinó també com ho dius.
Verge
Avui és un dia per posar més èmfasi en les relacions amb els altres. Potser et resultarà difícil fer alguna cosa tot sol. Tot s'ha de fer de dos, i això és fabulós. No cal que les converses siguin profundes i serioses per ser molt gratificants. Descobreix llaços amb els altres en els aspectes divertits i alegres de la vida. Pren una passejada curta o veu el cinema.
Balança
Les converses relatives als teus valors i finances definitivament ajudaran a reforçar aquests aspectes de la teva vida. No és bona idea que aquests temes romanguin tancats en una caixa retolada amb el cartell de “No molestar”. Tens propensió a tenir una gran sensibilitat envers les persones al teu lloc de treball i envers la rutina de cada dia.
Escorpí
Avui podries decidir intentar alguna cosa nova a la teva vida personal. L'energia astral t'està encoratjant a ramificar-te en adreces més agosarades. Potser decideixis unir-te a un grup social poc comú, com ara un club d'entusiastes de les aus. O potser vagis a un nou bar o antre que presenta música sorollosa. Estaràs amb ànim de sacsejar les coses, de manera que diverteix-te!
Sagitari
Avui podrien demanar-te que demostris la teva experiència. La configuració astral prepara l'escenari perquè poseu la vostra reputació de manifest. Els teus companys de feina podrien demanar el teu consell. O podríeu rebre una crida d'un soci que demana la vostra opinió. Descobriràs que els altres aprecien la teva capacitat.
Capricornio
El coqueteig és a l'aire, estaràs d'ànim per a l'amor. Si no tens parella, podria ser el moment ideal per declarar-te'l a algú. Sentiràs més atreviment del que és normal, i et prepararàs per fer alguna cosa atrevida. Si ja tens una parella, intenta organitzar una nit especial. Desitjaràs sentir comoditat a prop seu.
Aquari
Avui podries estar amb ànim seductor. L'energia astral indica que potser voldreu diversió! Potser t'atregui algú que coneixes o algú de la feina. Avui podries gaudir conversant amb aquesta persona afalagant-la. O podries explicar algunes bromes provocatives per veure com reacciona! Ja t'has preparat per rebre una mica d'atenció i desitjaràs un canvi en l'aspecte romàntic.
Peixos
Avui podries decidir revelar-te davant d'aquest ésser especial. L'aspecte en joc us està encoratjant a tenir més obertura amb la vostra parella. Podries acabar compartint una part de tu que en general mantens amagada. Potser confessis alguns dels teus somnis més personals. O podries parlar d'alguns dels temors que intentes superar.