AGENDA
Fuckup nights Andorra Vol II
CONFERÈNCIES
‘FUCKUP NIGHTS ANDORRA VOL II’
Començarem amb una recepció informal, seguida d’una introducció al moviment global FuckUp Nights i a la cultura del fracàs. Descobrirem d’on ve aquesta iniciativa que ja ha arribat a més de 250 ciutats al món. Hora: 19 h. Ingeni Coworking Escaldes. Escaldes-Engordany.
LÍDER-COACH: EL LIDERATGE DEL SEGLE XXI’
Xerrada sobre el lideratge del segle XXI amb Nacho Martín, CEO i fundador de Whoop coaching & Consulting. Activitat organitzada amb CIMA, Coaches i Mentors d’Andorra. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
L’exposició Salt Al Vuit mostrarà una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els 8 anys al Diari d’Andorra. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘PERFECTES IMPERFECCIONS’
L’artista andorrana Laura S. Naudí presenta una exposició que convida a submergir-se en un univers sensorial ple de textures. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de juny.
‘LES SUFRAGISTES ANDORRANES’
Amb l’exposició Dones clau per a la història d’Andorra; les sufragistes andorranes, es proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor, d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘CARBÓ VEGETAL: OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.