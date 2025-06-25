TELEVISIÓ
Dones al límit
HBO Max estrena l’11 de juliol ‘Furia’, una sàtira aguda sobre cinc dones que esclaten davant un sistema decadent. La sèrie està creada i dirigida per Félix Sabroso.
La plataforma HBO Max estrenarà el proper 11 de juliol Furia, una nova sèrie creada i dirigida per Félix Sabroso. La producció, que consta de vuit capítols, es presenta com una sàtira afilada que dissecciona amb to crític i humor negre la realitat convulsa del nostre temps. Entre el repartiment principal destaquen Carmen Machi, Candela Peña, Nathalie Poza, Cecilia Roth i Pilar Castro, que interpreten cinc dones immerses en situacions límit que les condueixen a “esclatar”.
Segons ha explicat Sabroso en una entrevista amb Europa Press, la sèrie, escrita fa dos anys, sembla retratar amb inquietant precisió l’actualitat, marcada –en paraules del cineasta– per una violència que s’ha convertit “gairebé en l’únic llenguatge vàlid en la comunicació social”. L’autor, conegut per títols com La isla interior o Los años desnudos, parla d’una “malaltia col·lectiva” i d’una “psicopatia despietada pel poder” que, al seu parer, atrau les ments més perilloses cap al lideratge polític. El realitzador esmenta noms com Donald Trump o Javier Milei com a exemples d’aquesta deriva.
La trama de Furia combina històries creuades d’aquestes cinc protagonistes, víctimes d’un sistema que les ofega i invisibilitza. La sèrie aborda sectors com l’art, la moda, la televisió, el cinema o l’especulació immobiliària, i prepara una segona temporada que, segons Sabroso, “serà encara més àcida i crítica”.
Les actrius coincideixen a assenyalar el valor de la sèrie com a mirall d’una societat que es precipita cap al col·lapse. Machi subratlla que, tot i el to extrem de la ficció, “el món real la supera en crueltat”, mentre que Poza confia que Furia serveixi “d’alleujament i reflexió per a un públic que necessita mirar-se més i reconèixer-se en els altres”.