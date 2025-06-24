HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
L'aspecte en joc d'avui us farà expressar els vostres pensaments obertament. Tindràs a dir el primer que creui per la teva ment i és probable que no facis massa discriminacions. Alhora, segurament emetràs judicis bruscos sobre les persones per posar-les sota una categorització.
Taure
Els astres t'encoratjaran a voler acostar-te a algú. Avui podries gaudir de grans sentiments romàntics. Si no tens parella, potser t'estàs començant a enamorar d'algú. O podries estar pensant a organitzar una cita amb algú. O potser primer es converteixin en amics. Si et trobes en una relació, aquest és un bon moment per crear un llaç encara més fort amb la teva parella.
Bessons
És probable que rebis notícies d'algú proper a tu. Gaudiràs d'una companyia plaent compartint les darreres notícies. Podries desitjar fer plans per reunir-te amb aquesta persona. Si viu lluny, fins i tot podries programar unes vacances per visitar-lo. O si és a prop, podries gaudir d'un dia a la seva companyia per conversar, sopar i divertir-se.
Cranc
Podries decidir ocupar-te d'un projecte nou. Et prepares per enfrontar-te a una cosa que és un desafiament creatiu. Potser estàs treballant al mercadeig d'un negoci. Podries presentar algunes estratègies que faran que la teva empresa cridi l'atenció. O podries interessar-te per treballar en un projecte de reparació de la llar.
Lleó
Podries estar decidint alguna cosa. L'aspecte en joc està agitant el teu intel·lecte i el sentit de la curiositat. Potser esteu llegint i ampliant els vostres coneixements sobre algun tema que us fascina. O podries estar parlant amb un mentor o amic que el coneix a fons. És important que reuneixis més informació abans de prendre decisions importants.
Verge
Podries canviar d'opinió pel que fa a algun tema. La configuració astral us encoratja a incursionar en noves filosofies i idees. Podries interessar-te en alguna forma de pràctica espiritual com la meditació, els càntics o el mentalisme. O podries començar a fer servir algunes tècniques d'autoajuda. Desitjaràs destravar els secrets del pensament positiu.
Balança
En aquest moment podries sentir que reps massa estimulació. L'energia astral en joc està augmentant el ritme dels esdeveniments a la teva vida. Podries sentir que estàs fent massa coses. Podries estar treballant fins tard o podries tenir el dia ocupat amb obligacions familiars. Tracta de no descoratjar-te.
Escorpí
Hi ha un corrent d'emocions que és probable que t'emboliqui pel que fa a la teva comunicació amb els altres. Semblaria que els teus intercanvis estan carregats de sentiments gràcies a l'alineació planetària. Això podria ser bo o dolent, segons quines siguin les teves pròpies reaccions a aquesta energia.
Sagitari
El teu ànim general resultarà evident per als que t'envolten. Potser estàs sentint un torrent de força interior que minora el teu temor a obrir-te als altres. No sentis mai timidesa de qui ets o en què creus. L'aspecte en joc d'avui us està encoratjant a obrir-vos o despreocupar-vos molt més quan es tracta de compartir les vostres creences.
Capricornio
La col·locació astral d'avui us ajudarà a descobrir el vostre lloc al món i esbrinar quin és el camí correcte per a tu. És molt probable que us resulti fàcil comunicar les vostres necessitats i desitjos gràcies a aquesta combinació d'energies. No sentis que necessites amagar el teu aspecte interior de la resta al món.
Aquari
Avui, és probable que sentis particular preocupació per la teva situació financera, però no cal que sigui així. Potser sents tensió només perquè tendeixes a amagar els teus temors i dubtes. Sent la llibertat de tenir més obertura i honestedat en relació amb aquest aspecte de la teva vida. La gent serà molt més comprensiva del que penses.
Peixos
Tens a ser una persona oberta en parlar de coses del passat i de temes inconscients que et preocupen que abans ni pensaves a esmentar. És probable que la teva família sigui un camp d'atenció especial gràcies a l'aspecte en joc d'avui. Aquest és el moment perfecte per prendre el telèfon i trucar a la teva mare.