TELEVISIÓ
Foc, secrets i corrupció
Apple TV+ estrena divendres ‘Smoke’, un thriller criminal intens que segueix dos investigadors d’incendis. La ficció porta el segell creatiu de Dennis Lehane (‘Mystic River’).
Apple TV+ estrena aquest divendres 27 Smoke, una nova sèrie de thriller criminal creada per Dennis Lehane, l’autor darrere d’èxits com Mystic River o Shutter Island. La plataforma confia en aquesta producció pròpia per reforçar la seva oferta de ficció de qualitat durant els mesos d’estiu.
Smoke s’inspira en fets reals i adapta lliurement la història del piròman californià John Leonard Orr, relatada inicialment al pòdcast Firebug de Kary Antholis. El resultat és una sèrie fosca i inquietant, que juga amb la moralitat ambigua dels seus personatges i la devastació que deixa el foc, tant en un sentit literal com metafòric.
La trama se situa en una ciutat fictícia del nord-oest dels Estats Units, una comunitat aparentment tranquil·la sacsejada per una onada d’incendis intencionats. El protagonista, Dave Gudsen (Taron Egerton), és un investigador d’incendis que es veu atrapat en una investigació que el portarà al límit. L’acompanya Michelle Calderone (Jurnee Smollett), una detectiu nouvinguda al departament, que no comparteix les lleialtats ni els pactes de silenci dels seus companys. Tots dos formen una aliança incòmoda però necessària, enfrontant-se a dos sospitosos de ser piròmans que podrien estar vinculats als mateixos cossos de seguretat que haurien de protegir la població.
El repartiment compta amb cares conegudes com John Leguizamo, Greg Kinnear, Anna Chlumsky o Rafe Spall. Aquesta combinació de talents aporta matisos a una sèrie que fuig del simple procedimental i aposta per un drama psicològic intens. El foc esdevé així un símbol d’autodestrucció i purificació, mentre el relat avança a través de girs inesperats i tensions creixents.
La sèrie consta de nou episodis. Els dos primers estaran disponibles aquest mateix divendres a Apple TV+, mentre que la resta s’emetran setmanalment fins al 15 d’agost.