Carbó Vegetal: or negre dels pobres

FESTES I TRADICIONS

FESTA DEL POBLE

11 h. Classe d’aiguagim

d’11a 13 h i de 16 a 19 h. Tallers infantils

12.30 h. La Troup

13.30 h. Arrossada popular

17, Balambambú, animació

de 17 a 21 h Inflables & Dj Lolalolitx

17.30 h 2a Marxa d’orientació

18.30 h Sardanes

22 h Les que Faltaband

Diferents espais de la parròquia. Andorra la Vella.

FESTA MAJOR

Sant Joan, Festa major de Sispony. La Massana.

EXPOSICIONS

‘SALT AL VUIT’

L’exposició Salt Al Vuit, mostrarà una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els 8 anys al Diari d’Andorra. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI

Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.

‘PERFECTES IMPERFECCIONS’

L’artista andorrana Laura S. Naudí presenta una exposició que convida a submergir-se en un univers sensorial ple de textures. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de juny.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘CARBÓ VEGETAL: OR NEGRE DELS POBRES’

L’exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30/11.

