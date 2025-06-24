AGENDA
Carbó Vegetal: or negre dels pobres
FESTES I TRADICIONS
FESTA DEL POBLE
11 h. Classe d’aiguagim
d’11a 13 h i de 16 a 19 h. Tallers infantils
12.30 h. La Troup
13.30 h. Arrossada popular
17, Balambambú, animació
de 17 a 21 h Inflables & Dj Lolalolitx
17.30 h 2a Marxa d’orientació
18.30 h Sardanes
22 h Les que Faltaband
Diferents espais de la parròquia. Andorra la Vella.
FESTA MAJOR
Sant Joan, Festa major de Sispony. La Massana.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
L’exposició Salt Al Vuit, mostrarà una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els 8 anys al Diari d’Andorra. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘PERFECTES IMPERFECCIONS’
L’artista andorrana Laura S. Naudí presenta una exposició que convida a submergir-se en un univers sensorial ple de textures. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘CARBÓ VEGETAL: OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30/11.