TELEVISIÓ
Una sèrie al tinter
Un col·laborador molt proper a David Lynch revela els detalls del projecte amb què el prestigiós cineasta volia tornar a la televisió de la mà de Netflix.
David Lynch va morir el passat 16 de gener als 78 anys. Tot i els seus problemes de salut, el llegendari realitzador tenia plans de futur, de manera que alguns projectes van quedar al tinter. Peter Deming, que va treballar al costat del director a Twin Peaks: The Return i una de les seves pel·lícules més icòniques, Mulholland Drive, va revelar recentment més detalls sobre una sèrie que Lynch estava desenvolupant per a Netflix i que mai no es va arribar a materialitzar.
“Ja feia uns anys que tenia sobre la taula el guió d’Unrecorded Night -que es podria traduir com a Nit no gravada-, que ell havia escrit. Jo l’havia llegit i, de fet, vam anar a buscar localitzacions”, va recordar el càmera i director de fotografia en una entrevista concedida a The Film Stage. “Després va arribar la Covid, així que tot es va aturar i mai més no es va tornar a activar”, lamentava Deming.
Ted Sarandos, co-conseller delegat de Netflix, recordava el gener passat en una publicació a Instagram, que el director de cintes com Vellut blau o Carretera perduda li va presentar aquesta mateixa idea. “Era una producció de David Lynch, així que estava plena de misteri i riscos, però nosaltres volíem embarcar-nos en aquest viatge creatiu amb aquest geni. Primer la pandèmia i després algunes qüestions de salut van fer que aquest projecte no arribés a realitzar-se, però vam deixar clar que tan bon punt pogués, ens hi apuntaríem”, deia el post.
Pel que fa als rumors sobre si la sèrie podria estar relacionada amb Twin Peaks, Deming afirma que aquest projecte seria “sens dubte, una cosa original en si mateixa”. I agrega: “No sé realment quin format havia de tenir. Però havien de ser força episodis perquè a David li agradava molt el que ell anomenava ‘la història continuada’”. En aquest sentit, apunta que Lynch no volia fer més llargmetratges, sinó només “històries més llargues”.
“Vaig haver d’asseure’m tres vegades a llegir-lo fins que el vaig acabar perquè era molt extens, però definitivament no era Twin Peaks”, va reflexionar Deming, que, tot i que durant l’entrevista no semblava disposat a revelar massa detalls sobre la història, sí que va mencionar que estava ambientada a Los Angeles i que “barrejava una mica elements del nou i el vell Hollywood”.
“Li encantava fer pel·lícules sobre Los Angeles”, va recordar el càmera, apuntant que l’ambientació de Carretera perduda a la ciutat californiana estava “implícita”, tot i que no es mencionés directament, mentre que a Mulholland Drive i Inland Empire “era obvi”. Deming conclou que el projecte inacabat podria haver estat “el quart en aquesta línia”.