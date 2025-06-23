HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Sents com si estiguessis recuperant energia i com si molt aviat anés a poder encarar alguna cosa realment gran a la teva vida. Fes servir el dia d'avui per organitzar-te abans de començar. També t'has d'assegurar que no t'estàs involucrant a cegues en alguna cosa que lamentaràs més endavant. També és un bon dia per ocupar-te de la teva salut física i mental.
Taure
Semblaria que en aquest moment les circumstàncies de la vida t'estan empenyent a fer un paper de lideratge. Si et descobreixes tenint indecisió, l'alineació planetària d'avui et dirà el que potser altres influències ja t'hagin dit: és moment de triar un equip i liderar-lo per assolir els objectius que et trobes buscant. En aquest moment els déus dels negocis són del teu costat.
Bessons
En general, odies desaprofitar la teva valuosa energia. Avui potser hauries de tenir una cura especial sobre això. Els planetes i la seva influència et donaran molta energia perquè puguis avançar feina que possiblement tens endarrerit. Tot i això, les teves decisions són molt importants per determinar la quantitat de treball que de fet aconseguiràs realitzar. Aneu amb compte amb l'entusiasme aliè, podrien fer-te perdre el rumb.
Cranc
Avui, la mandra del vostre signe solar es combinarà amb l'eficiència de l'alineació planetària. I potser és una cosa així: vas caminant pel carrer, pensant en un poema i alhora recordant-te de tots els comptes que has de pagar. Prens la guitarra per entonar una cançó, mentre penses en les tasques que has deixat de fer a casa. La confusió sota la influència d'aquesta contradicció celestial pot ser desconcertant.
Lleó
Avui trobaràs les solucions pràctiques a coses sobre les quals no has tingut gaire seguretat les últimes setmanes. Els teus desitjos semblen estar prou clars però necessites una mica d'ajuda amb les teves eleccions i la decisió sobre quin rumb prendre. La combinació d'influències astrals t'està demanant que pensis a comprometre't amb un projecte que beneficiaria la societat que t'envolta. Per què no?
Verge
T'espera un dia intens de feina al davant. Potser dubtes entre dues possibilitats: acceptar un projecte molt gran que et mantindrà ocupat durant els propers dies, o ocupar-te dels petits detalls que et resten eficiència. A la llarga, la segona opció és potser la millor. Però la decisió és teva.
Balança
Quan la teva personalitat està experimentant canvis tan profunds, el millor és deixar que les coses passin i mantenir un perfil baix. Una part important del teu subconscient està ocupada tenint en compte aquests canvis. La influència dels planetes us ajudarà a caminar cap a una nova direcció. Però recorda, cada pas en el moment oportú.
Escorpí
Avui és un dia excel·lent per imposar-te! Gràcies a l'alineació planetària ia la combinació d'energies celestials en joc, avui colliràs els primers fruits dels canvis efectuats recentment. Potser has notat que has estat sentint un nou començament. Va arribar el moment de fer plans per als mesos que s'hi aproximen. No tornis als vells costums.
Sagitari
El teu Signe Solar fa que sentis una natural atracció cap als altres. Però mai se't va creuar pel cap ajudar-los a resoldre els seus problemes? Podries jugar el paper de mare o pare per a algú que et necessita. A menys, és clar, que vulguis viure la vida només per a tu. Necessites fer algunes eleccions a la teva vida. Necessites donar una mica de tu si vols caminar cap endavant.
Capricornio
Estàs canviant. Mai no deixes de canviar! Què hauria passat si haguessis decidit establir-te on vius actualment, i t'haguessin ofert una feina al costat oposat del planeta! Ho haguessis acceptat? L'energia astral en joc no et donarà gaire temps per organitzar-te. perquè les coses començaran a canviar novament!
Aquari
Avui tindràs interès en noves experiències. Donat el teu Signe Solar, la configuració planetària del dia t'ajudarà a veure el costat pràctic de totes les experiències que visquis avui. Aleshores, no dubtis a allunyar-te de la rutina i conèixer gent nova que podria resultar una veritable inspiració per a tu. Endavant!
Peixos
Quin dia per a l'amor! La configuració planetària d'avui bé pot treure la llum al Cupido que tens a dins. Fes servir aquest moment meravellós de la vida per comportar-te més atractiva i seductorament amb la teva parella, o per intentar captar l'atenció d'aquesta persona especial. Tot i això, tracta de no fer les coses massa complicadament i evita el desig de tenir-ho tot sota control. Aquesta actitud no et portarà enlloc!