AGENDA
Festa del poble
LA PROPOSTA DEL DIA
FESTA DEL POBLE
19 h Recollida de la Flama del Canigó.
22.30 h Cremada de la falla tradicional.
23 h Cremada de falles.
24 h encesa de la foguera.
Diversos llocs de la parròquia. Andorra la Vella.
FESTES I TRADICIONS
REVETLLA DE SANT JOAN - ORDINO
22 h. Encesa de la foguera.
22.25 h Repartiment de Coca i beguda.
22.30 h Focs artificials.
Aparcament del centre de Tecnificació. Ordino.
LA NIT DE FOC A LA MASSANA
22 h Històries i llegendes amb Carol Caubet.
22.30 Cremada de falles.
23 h Ball de bruixes i encesa de la foguera.
Plaça de l’església. La Massana.
REVETLLA DE SANT JOAN ENCAMP
El 23 de juny us espera una revetlla de Sant Joan Sorprenent a Encamp i al Pas de la Casa.
REVETLLA DE SANT JOAN A CANILLO
19 h. Recepció de la flama del Canigó.
21 h. Recorregut dels fallaires del Punt Jove.
22.30 h Encesa de la foguera.
22.45 h Concert amb el grup Els Senyora. Aparcament de Sella. Canillo.
REVETLLA DE SANT JOAN SANT JULIÀ DE LÒRIA
19 h Recollida de la flama del Canigó.
20 h Baixada amb relleus amb la Flama.
22.30 h Inici cercavila.
24 h Lectura del manifest i encesa de la foguera.
Prat Gran. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per una bona causa: contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.