Trial de Pal 2025
LA PROPOSTA DEL DIA
Els millors pilots de trial es reuniran a Pal per afrontar els reptes del traçat, amb zones tècniques que posaran a prova la seva habilitat i control. Hora: de 9 a 18 h. Poble de Pal. La Massana.
ACTIVITATS
SETMANA DE LA BICI
D’11 a 18 h. Portes obertes i visites a La cova d’Alí Babà. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andora. Andorra la Vella.
FIRES I MERCATS
INTERNATIONAL FOODIE FEST
Canillo s’omplirà d’aromes i colors vinguts d’arreu del món. Cada restaurant participant ens oferirà una proposta en forma de tapa inspirada en la cuina d’algun país diferent. Antic Càmping Pla. Canillo.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
L’exposició Salt Al Vuit, mostrarà una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els 8 anys al Diari d’Andorra. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘PERFECTES IMPERFECCIONS’
L’artista andorrana Laura S. Naudí presenta una exposició que convida a submergir-se en un univers sensorial ple de textures, emocions i espontaneïtat. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.