TELEVISIÓ
Projecte ambiciós
Ryan Murphy prepara una adaptació televisiva de la novel·la Los destrozos, de Bret Easton Ellis. L’actriu Kaia Gerber és per ara l’únic nom confirmat del repartiment.
Ryan Murphy, el polifacètic creador de sèries d’èxit com American Horror Story, Glee o Feud, està preparant una nova i ambiciosa adaptació per a la cadena FX: Los destrozos, basada en la novel·la homònima de Bret Easton Ellis. El projecte ha generat una gran expectació entre els seguidors tant de l’autor com del productor, ja que promet una combinació explosiva entre l’univers fosc i introspectiu del primer i l’estil audiovisual del segon.
La novel·la, publicada el 2023, parteix d’una premissa semiautobiogràfica i s’ambienta a Los Angeles l’any 1981. El protagonista és un adolescent de 17 anys anomenat Bret que cursa l’últim any a l’escola Buckley. La història s’endinsa en un relat psicològic que barreja els records de joventut amb una trama de misteri i violència. El protagonista, obsessionat amb la presència inquietant d’un nou alumne i amb una sèrie d’assassinats que sacsegen la ciutat, viu una espiral de paranoia i dubte que desdibuixa la frontera entre realitat i ficció.
Inicialment, Los destrozos havia estat en desenvolupament a la plataforma HBO, amb el mateix Bret Easton Ellis com a guionista i el cineasta Kristoffer Borgli, conegut per Sick of Myself, al capdavant de la direcció. No obstant això, el projecte no va arribar a bon port a causa de diferències creatives. Amb l’entrada en escena de Ryan Murphy, la sèrie ha trobat un nou impuls a FX, on el productor ha col·laborat ja amb èxit en nombroses ocasions.
Pel que fa al repartiment, de moment només s’ha confirmat el nom de Kaia Gerber, que assumirà un dels papers principals i que consolida així la trajectòria com a actriu després d’exercir com a model. El pilot serà dirigit per Max Winkler, un col·laborador habitual de Murphy.
De moment, no hi ha una data d’estrena oficial, però diverses fonts apunten que la producció podria iniciar-se en els pròxims mesos, amb l’objectiu d’emetre la sèrie a finals de 2026.