HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Potser ja has sentit que en aquest moment tens una gran energia que circula per les venes. Els Astres interfereixen sacsejant-te, causant-te una mena de renovació interior en permetre't albirar perspectives noves i inesperades sobre les coses. Avui, la configuració dels planetes et donarà una mica més de control sobre la situació de la que potser vas tenir dies enrere. Però només per avui!
Taure
Gràcies a l'ajuda dels astres, avui potser tinguis més brillantor als ulls. En aquest moment pot resultar una mica més fàcil enfrontar-te als problemes. La teva vida està caminant amb més suavitat i descobriràs que tens més sensibilitat envers els temes personals aliens. Avui es veurà afavorida la comunicació en general, i les relacions entre germans o persones que juguen aquest rol a la teva vida en particular.
Bessons
Avui haureu d'aportar una perspectiva més suau i amable. En aquest moment et preocupen temes relacionats amb la llar o la família. Descobriràs que com més tendresa i comprensió tinguis, més persones s'obriran i expressaran les preocupacions més profundes. Discutir sobre temes superficials no ajudarà a resoldre el problema de soca-rel. La configuració astral d'avui ajuda a portar pau i serenitat al teu món.
Cranc
Avui podries descobrir que és possible establir un equilibri més saludable entre feina i llar. Hi ha nova informació que forma part de l'equació i t'ajuda a veure les coses amb més claredat. Tenir una perspectiva més àmplia de què et fa veritablement feliç t'ajudarà a desentranyar qualsevol tema que t'estigui preocupant. El panorama astral t'ajudarà a solucionar qualsevol manca de comunicació que t'estigui estancant a la feina.
Lleó
Avui estàs de bon humor i descobriràs que acabes d'ingressar a un període en què les persones són més conscients de la teva sensibilitat i una naturalesa bondadosa. Quan es tracti de temes com l'amor, potser tens una actitud més filosòfica. És probable que tinguis idees molt elevades sobre com l'amor hauria de ser en un món ideal. Has d'aprofitar-ho per suavitzar qualsevol tensió que pugui haver surant a l'aire.
Verge
És probable que sentis que avui els temes del cor estan més resolts que els darrers dies. Descobriràs que com més comparteixes les teves emocions amb els altres, més atenció afectiva reps a canvi. La configuració celestial d'avui està ajudant a suavitzar la tensió que pot estar flotant a l'aire. El romanç figura entre les cartes del dia sempre que et disposis a obrir-te i rebre'l.
Balança
Avui finalment començaran a tornar-te l'afecte que has demostrat pels altres. Has tractat les persones de la mateixa manera que t'agrada que et tractin. Ets a l'etapa de collir les recompenses de les llavors romàntiques sembrades últimament. Mantingues les coses alegres i jovials. L'alineació planetària en joc d'avui us recorda que l'amor ha de ser divertit i entretingut, no nerviós i dolorós.
Escorpí
Avui potser no és fàcil trobar una tasca que estigui a l'alçada de la meravellosa productivitat. ¡L'energia astral en joc et dóna el poder de moure muntanyes! Fes servir aquest meravellós talent que tens per prendre accions concretes a la vida. Tendeixes a parlar durant hores sobre la teva capacitat, però ara va arribar el moment de fer-hi alguna cosa!
Sagitari
Donada l'alineació celestial, avui podries sentir-te amb ànims de divertir-te. Podries conversar amb companys de feina a la cafeteria intercanviant anècdotes i banalitats. Estaràs d'ànim per conversar i compartir pensaments i observacions. Potser vols planificar un sopar divertit. Convida una de les teves amistats o truca a la teva parella perquè t'acompanyi ja que potser et sentis amb ànims de platicar.
Capricornio
Qué buen día para aplicar tu creatividad. No tendrás miedo de expresarte, ni siquiera de exponer tus puntos de vista. También es momento de asumir ciertas responsabilidades. Por ejemplo, podrías ofrecerte como voluntario para ser el vocero de las personas con quienes trabajas. Hagas lo que hagas trata de encarar las cosas con la mente fría.
Aquari
Avui podria resultar un dia força agradable per a totes les persones molt treballadores d'aquest món com tu. La força de canalització planetària t'aportarà tota l'energia necessària per enfrontar-te a les tasques més exigents. Però igualment t'hauries de cuidar de no sentir esgotament. Abans de començar el dia, pren-te el teu temps per decidir amb calma exactament què faràs.
Peixos
Quina increïble vitalitat desplegaràs avui! És temps d'arremangar-se els punys i de posar-se a treballar. Res no podrà aturar aquesta combinació d'energia i desbordant sàvia creativitat! L'energia astral en joc t'ajudarà amb aquesta idea en què penses des de fa un temps. Només vés amb compte sobre el que vols fer. I recorda que t'has d'esforçar a concloure el que comencis.