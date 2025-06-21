TELEVISIÓ
Torna ‘Mindhunter’?
David Fincher treballa en un possible retorn de la producció, cancel·lada per Netflix el 2020, amb un nou format de tres llargmetratges de dues hores.
Mindhunter, la sèrie creada i produïda per David Fincher, es manté com una de les ficcions més valorades dins el gènere del thriller criminal. Estrenada el 2017 a Netflix, la producció compta amb dues temporades, la segona de les quals es va emetre dos anys després. Tot i el seu èxit, la sèrie es va cancel·lar oficialment el 2020, després que Fincher i la plataforma no arribessin a un acord per continuar amb una nova entrega. Aquesta decisió va ser atribuïda principalment a qüestions pressupostàries i també a la complexitat de la producció.
La proposta destaca per un tractament narratiu rigorós i meticulós, amb una posada en escena fosca i un ritme pausat. La trama se centra en l’origen de la unitat d’anàlisi del comportament de l’FBI a final dels anys setanta, amb els agents Holden Ford (Jonathan Groff) i Bill Tench (Holt McCallany), juntament amb la psicòloga Wendy Carr (Anna Torv), com a protagonistes. El relat explora com el cos policial va començar a estudiar la psicologia dels assassins en sèrie per anticipar-ne els comportaments.
Segons informacions publicades recentment per Variety, Fincher estaria estudiant la possibilitat de reprendre la història amb un nou format: tres pel·lícules de dues hores cadascuna. Holt McCallany ha declarat que en una trobada amb el director, aquest li va comunicar que existeix aquesta opció i que ja hi ha guionistes treballant-hi.
Tot i això, el projecte encara es troba en una fase inicial i caldrà que el realitzador aprovi els guions perquè pugui avançar. També cal tenir en compte que, a més del vistiplau creatiu, el projecte dependria del suport d’una plataforma i requeriria reactivar la producció, reunir el repartiment original i ajustar agendes.