HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Podries enfrontar-te a una decisió que impacti de ple al teu cor. Els teus sentiments podrien prendre diferents adreces mentre busques latenció que necessites en aquest moment. L'alineació celestial d'avui t'ajuda a rebre l'amor i l'afecte que mereixes. Et sorprendrà comprovar quin poc esforç requereix atreure lenergia desitjada.
Taure
En aquest moment podries sentir atracció cap a algú molt especial. Hi haurà oportunitat de tenir una conversa seductora. Podries parlar amb algú per telèfon de manera suggestiva. O potser us envieu atrevits emails a algú. Podries estar enamorant-te d'algú a qui vas conèixer per mitjà de la feina. Hauràs de decidir si continuaràs endavant amb això. Potser només vols continuar admirant-lo de lluny!
Bessons
Avui és un bon dia per escoltar consells. De vegades mostra molta tossuderia i tens punts de vista independents. Necessites cultivar l'art de ser una persona més oberta! L'alineació astral d'avui us ajuda a veure com altres persones també poden tenir opinions vàlides. Escolta el que els teus col·legues o amics et diuen. Potser la manera de veure les coses t'ajudi a obtenir una perspectiva més àmplia.
Cranc
Avui et sents fort i tens ansioses de fer-te càrrec. Potser vols dirigir un equip a la feina. Tens la capacitat natural per ser el líder del grup. Consulta amb el teu cap si pots assumir més responsabilitats en un projecte. O si ja tens una funció gerencial, posa en moviment algunes instruccions empreses i motiva el teu personal perquè treballi cap a una nova adreça. Avui gaudiràs d'animar les persones i introduir-hi canvis.
Lleó
Si estaves buscant un senyal que et portés de la mà i t'indiqués la vida en llibertat, avui podries aconseguir just el que necessites. La posició dels planetes serà la teva guia a allò desconegut ia mons nous i estranys amb què mai ni tan sols has somiat. I, per altra banda, si estaves esperant l'aparició d'un senyal que t'encoratgés a canviar de departament, ocupació o fins i tot parella, aquest és el moment de fer-ho!
Verge
Avui podries trobar-te actuant de mediador. L'aspecte en joc t'està donant una percepció més gran de les situacions problemàtiques que t'envolten. Potser els integrants de la teva família estiguin lluitant per alguna cosa. Podries dir les paraules exactes que ajudaran que tothom faci les paus. O a la feina podries ajudar a intervenir en un problema entre dos dels teus companys. No tinguis por fer un pas endavant per expressar les teves pròpies idees.
Balança
Avui, finalment podries sentir que la teva sort està canviant. Últimament potser hagis estat lliurant una batalla en posició de desavantatge. Potser has intentat rebre més reconeixement a la feina, però res passava. Avui podries experimentar un canvi encoratjador. El teu cap et podria donar un augment o una promoció. O potser rebis nous clients que s'incorporaran a la teva comissió.
Escorpí
Donada la configuració astral, avui podries sentir la teva creativitat fluint. Podries sentir alguna inspiració artística. Si us agrada escriure, dibuixar, o fer disseny gràfic, el vostre cap podria ser un remolí d'interessants idees. Tracta de captar aquestes visions per no desaprofitar-les. Feu una mica de temps a la nit per treballar en algun projecte petit. Et sentiràs bé si fas servir la imaginació i honores el teu esperit creatiu.
Sagitari
Confia més al teu costat femení. No permetis que altres et facin pensar que tenir-ho vol dir que ets més feble que els que són més masculins. Hi ha una força increïble en la sensibilitat i la receptivitat. Celebra les reserves interiors i la perspectiva extraordinària que tens sobre qualsevol tema. L'aspecte en joc avui t'ajuda a connectar-te amb les teves emocions i instints.
Capricornio
Avui encara les coses des d´una perspectiva més elevada! Descobriràs que un intent educat i espiritual de desentranyar els problemes actuals és probable que doni millors resultats que les solucions rutinàries i els mètodes a la vella usança. L'energia d'avui us ajuda a veure les coses des d'una òptica nova. Pren el que has après dels altres i incorpora aquesta energia a la teva rutina normal.
Aquari
Avui és probable que els temes romàntics i les relacions transcorrin més suaument que els darrers dies. La tensió cedeix quan cadascú reconeix la seva responsabilitat a l'equació i com la seva energia impacta en la dinàmica del grup. Els plànols celestials d'avui estan ajudant a fer que la situació actual es desenvolupi cap al pas següent. Deixa el passat enrere i avança cap a l'objectiu que desitges assolir. No ho perdis de vista!
Peixos
Avui la teva sensibilitat és forta i descobriràs que els teus sentiments tenen un efecte profund sobre les persones i situacions al teu voltant. Podria ser que la teva preocupació per objectius professionals et faci més conscient de l'impacte que aquest aspecte de la teva vida té sobre les teves emocions i el teu benestar. Els astres t'estan ajudant a suavitzar les tensions que poguessin estar flotant a l'aire.