AGENDA
Festa de la música
LA PROPOSTA DEL DIA
FESTA DE LA MÚSICA
De 10 a 14 h i de 15 a 18 h. Museu Casa d’Areny Plandolit
10.30 h: graellers i tabalers d’Andorra
11 h: Coral Casamanya
12 h: Coral infantil Piulets
12.30 h: Laura Coll i Rafael Serrallet
D’11 a 13h: vermut electrònic amb DJ
De 12 a 13.30 h i de 19 a 21 h: DJ Jordi Casadevall
De 13 a 15 h: Duet Naiacustic, tapes i còctels
De 20.30 a 22.30 h: tapes especials.
Diferents espais de la parròquia. Ordino.
CONFERÈNCIES
‘DE QUÈ VA LA VIDA?’
El sentit de la vida a través del llenguatge simbòlic i els arquetips. Amb Pere Frases. Hora: de 16 a 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS INFANTILS
VERMUT I ART KIDS
El teu vermut tranquil, el seu art feliç. Classe creativa per explorar, jugar i expressar-se amb art. Des de tres fins a set anys. Amb Núria Novell, de Curiosament. Hora: d’11 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CURSOS I TALLERS
TALLER D’HARMONITZACIÓ DE XACRES
Dia internacional del ioga. Amb yin ioga acompanyat de teràpia sonora i meditació. Activitat en francès. Hora: de 19.30 a 21.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
SORTIDA ETNOBOTÀNICA
Acompanyats d’en Manel Niell, biòleg d’AR+I, farem un recorregut per la vall on aprendrem a identificar algunes de les plantes que ens anirem trobant, i coneixerem els seus usos medicinals i terapèutics.
FIRES I MERCATS
MERCAT ANDORRA SOLIDÀRIA
Una nova edició del Mercat Andorra Solidària, un esdeveniment pensat per fomentar la solidaritat, la reutilització i el consum responsable. Tot el que trobareu al mercat és gratuït! Hora: d’11 a 14 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.