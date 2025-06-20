HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries acostar-te una mica més a algú. L'alineació dels astres d'avui us ajudarà a saber més d'algú que forma part de la vostra vida. Potser tens una reveladora conversa amb una de les teves amistats. Podria haver-hi coses que ignores. Demostra el teu suport a qui confia en tu. És bonic que algú et confiï els seus veritables temors i desitjos. Avui podries estar en condicions de donar-li alè.
Taure
Potser darrerament hi ha hagut certa commoció en les teves relacions amb els altres. Avui tindreu l'oportunitat de comprovar quant han canviat les vostres necessitats en aquesta part de la vostra vida. Tot i això, avui podries estar particularment sensible. Potser prefereixes evitar trobar-te amb aquelles persones que et resulten particularment inquietants, si no aconsegueixes escapar-te, no dubtis a allunyar-te durant uns minuts si necessites fer-ho.
Bessons
Si encara no tens idea del rumb que prendrà la teva vida, escull el més improbable i donaràs al clau. Amb l'energia astral en joc, aquest podria ser exactament un d'aquells dies en què de sobte t'adones que ja no queda res per fer on ets i que potser seria millor continuar la marxa cap a allò desconegut. No hi ha res a témer!
Cranc
Les persones amb el teu signe solar sovint es podrien comportar d'una manera una mica estranya. Si bé en general són força austeres, de vegades poden transformar-se en... bé... gent divertida, per a sorpresa de tothom, especialment en dies com el d'avui. L'energia astral d'avui està cremant, assegura't de prendre'n una mica i aprofitar-la al màxim.
Lleó
Si estaves buscant un senyal que et portés de la mà i t'indiqués la vida en llibertat, avui podries aconseguir just el que necessites. La posició dels planetes serà la teva guia a allò desconegut ia mons nous i estranys amb què mai ni tan sols has somiat. I, per altra banda, si estaves esperant l'aparició d'un senyal que t'encoratgés a canviar de departament, ocupació o fins i tot parella, aquest és el moment de fer-ho!
Verge
Potser sentis fascinació per algun home o dona que utilitza la seva llibertat com a marca de distinció, algú que transmet la seva originalitat a través de la seva manera de fer o vestir. Donada la teva atracció cap a aquest tipus de persona pot ser que tu també tinguis aquesta característica dins teu. Tot i això, l'originalitat per a tu és signe d'una personalitat molt singular i no simplement d'una desviació de la normalitat.
Balança
Quin llegat has rebut de la teva família? Quins trets de caràcter has deixat enrere? Quins són els valors específics que constitueixen la teva personalitat? Aquests són els tipus de preguntes que l'astre pot portar a tenir el dia d'avui sobre la teva persona. La manera com participes del món que t'envolta, a la teva vida personal i professional potser necessiti una nova base casolana. Potser és el moment adequat de tractar d'alliberar-te de tota càrrega emocional.
Escorpí
El dia d'avui potser us convideu a prendre un descans de la rutina. L'energia celestial en joc podria oferir-te algunes emocions molt fortes al teu lloc de treball i crear-te una mica d'incertesa sobre el futur. Això et podria resultar difícil de suportar. Per tant, és el moment de prendre distància i passar algun temps amb amics i familiars. Aquest tipus de períodes de descans són necessaris perquè aclareixis les teves idees i tornis a començar.
Sagitari
Avui podries donar ajuda a un amic. La teva sensibilitat és augmentada cap als qui estan en problemes. Potser una de les teves amistats ha estat travessant una etapa difícil. Avui podria ser una bona ocasió per convidar-lo a sopar i que et parli del tema. De vegades el més difícil de sentir-se malament és guardar-ho tot. En obrir-te el cor, aviat hauria de sentir-se millor.
Capricornio
Hi ha qui diu que el teu signe és dels que viuen creant problemes, i avui potser comproveu quanta raó tenen! L'actual configuració celestial produeix una influència que t'empeny a imposar-te. Si pares atenció al que l'aspecte en joc et diu avui, potser deixis sorpresos a diversos al teu voltant. Hi ha qui diu que et comportes massa seriosament. Quina sorpresa s'han d'emportar!
Aquari
En aquest moment podries tenir un ànim romàntic o somiador. L'alineació planetària d'avui assegura l'aspecte romàntic a l'aire i t'inunda de pensaments sobre l'amor. Potser sentis una secreta atracció cap a algú. Podries fantasiejar amb estar a prop d'aquesta persona. Podries preguntar-te si sent el mateix per tu. Si vols saber la veritat potser hauries de fer alguna cosa. Fes-li saber del teu interès i veuràs què passa!
Peixos
Avui podries acabar treballant amb un nou grup de persones. La influència de l'alineació astral d'avui podria inspirar-te a una interacció més gran. Potser comparteixis una reunió social que et portarà a conèixer millor els teus col·legues. Potser et presentes davant de persones influents i treballes per rebre més reconeixement. Així que avui no tinguis por manifestar la teva major força interior per tirar endavant.