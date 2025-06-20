Jardi de titelles - Carretó de contes
LA PROPOSTA DEL DIA
JARDÍ DE TITELLES - CARRETÓ DE CONTES
Tots aquells contes que volen pel nostre cap són dins d’un carretó, i camina que caminaràs, us els faran arribar. Un viatge al món dels insectes, escarabats, vespes, aranyes, libèl·lules… i moltes altres bestioles que ajudaran la protagonista a trobar el seu camí. Hora: 17.30 h. Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
ESDEVENIMENT
DIA DEL CARNET JOVE
Celebra el Dia del Carnet Jove a Illa Carlemany! Avui Illa Carlemany s’omple d’activitats pensades per a joves de 12 a 30 anys: música en directe amb artistes emergents, una ruleta de premis amb regals i sorpreses, tallers creatius per personalitzar els teus complements d’estiu, descomptes exclusius a botigues i restaurants, i una acció solidària que suma! Hora: de les 16 a les 21 h. Centre Comercial Illa Carlemany. Escaldeds-Engordany.
EXPOSICIONS
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘PERFECTES IMPERFECCIONS’
L’artista andorrana Laura S. Naudí presenta una exposició que convida a submergir-se en un univers sensorial ple de textures, emocions i espontaneïtat. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de juny.
‘SALT AL VUIT’
L’exposició Salt al Vuit mostrarà una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.