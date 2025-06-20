TELEVISIÓ
Un futur incert
El nou ‘Doctor Who’ cau en audiència i ni la BBC ni Disney+ han confirmat si hi haurà tercera temporada. La segona entrega ha acabat amb un gir inesperat.
La segona temporada de Doctor Who en la seva nova etapa acaba de concloure amb un gir que ha deixat desorientats molts seguidors: la inesperada sortida del Quinzè Doctor, interpretat per Ncuti Gatwa, i l’arribada d’una nova encarnació amb un rostre molt conegut per als whovians. Aquest final ha despertat tota mena de teories i ha generat nombrosos interrogants.
Però més enllà de l’impacte narratiu, la realitat és que Doctor Who ha perdut força. L’audiència ha disminuït respecte a la temporada anterior i, a hores d’ara, ni la BBC ni Disney+ han confirmat si la ficció tindrà una tercera temporada.
Aquest escenari d’incertesa coincideix amb els rumors que apunten que la cadena britànica estaria disposada a continuar el projecte en solitari si l’acord de coproducció amb Disney no es renova. De moment, però, no hi ha cap anunci oficial. Ni dates. Ni compromisos. El mateix showrunner, Russell T. Davies, ha reconegut que no té respostes.
Davies, que mesos enrere es mostrava entusiasmat respecte al futur de la sèrie, admet ara que desconeix què passarà. “Encara no sabem què està passant i, mentre tothom ho intenta esbrinar, faré una pausa en aquest projecte... Espero tenir notícies aviat”, ha declarat a Deadline. Tot indica, a més, que aquesta pausa podria ser significativament llarga.
Mentrestant, Doctor Who continuarà ampliant el seu univers amb The War Between the Land and the Sea, un nou spin-off centrat en UNIT i el retorn dels Dimonis del Mar, uns enemics clàssics del Senyor del Temps. També està en marxa una sèrie d’animació per al públic infantil, però sense la participació de Disney. La pregunta és inevitable: estem davant d’un descans calculat, un reinici discret o l’inici del final? Davies ja va ressuscitar la sèrie l’any 2005. El dubte ara és si està disposat –o si li ho permetran– a tornar-ho a fer.